„Nem tudok mosolyogni, miután a dokik kinevették a fejfájásomat, miközben egy gigantikus daganat nőtt 10 éven át bennem”
10 évig mondták neki, hogy csak képzelődik. Kiderült, egy óriási daganat nőtt az agyában!
Tamara Bright, egy fiatal brit édesanya éveken át könyörgött az orvosoknak, hogy vizsgálják ki furcsa tüneteit – fejfájás, egyensúlyvesztés, látászavarok, hallásromlás. A válasz mindig ugyanaz volt: „Semmi komoly, csak hormonális.” Pedig az igazság egy gigantikus daganat volt.
Daganata ellen így szállt szembe
A 31 éves nő azonban nem adta fel. 2023-ban végül egy audiológus komolyan vette, és MRI-re küldte. Ott derült ki: Tamara agyában egy 4 centiméteres, gigantikus daganat nyomta a látóidegeket és az agytörzset.
„Amikor az orvos azt mondta, ‘nem csak nagy, hanem gigantikus daganatod van’, teljesen lefagytam” – emlékezett vissza Tamara, akinek az anyja szintén agydaganatban halt meg harmincas évei végén.
A nőt 2023-ban és 2024-ben is megműtötték, a daganatot a jobb fülén keresztül távolították el, majd sugárkezelést kapott. Bár az életét sikerült megmenteni, a műtét súlyos következményekkel járt: Tamara elveszítette az arcának jobb oldalát irányító izmokat.
„Nem tudok mosolyogni, és sokan azt hiszik, hogy stroke-om volt. Ez borzasztóan megvisel, főleg lelkileg” – mondta.
Ennek ellenére Tamara nem adja fel: vőlegénye, Jordan, végig mellette állt, és hamarosan kisfiút várnak. „Ő sosem nézett rám másként. Én küzdök azzal, hogy elfogadjam magam” – tette hozzá.
Most Tamara egyetlen üzenetet szeretne átadni mindenkinek: „Ha érzed, hogy valami nincs rendben a testeddel, ne hagyd magad lerázni! Te ismered magad a legjobban – harcolj a válaszért.”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre