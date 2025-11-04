„Nem tudok mosolyogni, miután a dokik kinevették a fejfájásomat, miközben egy gigantikus daganat nőtt 10 éven át bennem”

Tamara Bright, egy fiatal brit édesanya éveken át könyörgött az orvosoknak, hogy vizsgálják ki furcsa tüneteit – fejfájás, egyensúlyvesztés, látászavarok, hallásromlás. A válasz mindig ugyanaz volt: „Semmi komoly, csak hormonális.” Pedig az igazság egy gigantikus daganat volt.

Daganat nőtt a nő fejében / Fotó: Pexels

Daganata ellen így szállt szembe

A 31 éves nő azonban nem adta fel. 2023-ban végül egy audiológus komolyan vette, és MRI-re küldte. Ott derült ki: Tamara agyában egy 4 centiméteres, gigantikus daganat nyomta a látóidegeket és az agytörzset.

„Amikor az orvos azt mondta, ‘nem csak nagy, hanem gigantikus daganatod van’, teljesen lefagytam” – emlékezett vissza Tamara, akinek az anyja szintén agydaganatban halt meg harmincas évei végén.

A nőt 2023-ban és 2024-ben is megműtötték, a daganatot a jobb fülén keresztül távolították el, majd sugárkezelést kapott. Bár az életét sikerült megmenteni, a műtét súlyos következményekkel járt: Tamara elveszítette az arcának jobb oldalát irányító izmokat.

„Nem tudok mosolyogni, és sokan azt hiszik, hogy stroke-om volt. Ez borzasztóan megvisel, főleg lelkileg” – mondta.

Ennek ellenére Tamara nem adja fel: vőlegénye, Jordan, végig mellette állt, és hamarosan kisfiút várnak. „Ő sosem nézett rám másként. Én küzdök azzal, hogy elfogadjam magam” – tette hozzá.

Most Tamara egyetlen üzenetet szeretne átadni mindenkinek: „Ha érzed, hogy valami nincs rendben a testeddel, ne hagyd magad lerázni! Te ismered magad a legjobban – harcolj a válaszért.”