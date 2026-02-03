Brutális háztűz, fejvesztve menekültek a lakók – nem baleset okozta a lángokat
Megdöbbentő részletek derültek ki. Direkt gyújtogatás áll a háztűz mögött.
Egy borzalmas háztűz miatt csapdába esett lakóknak nehéz döntést kellett meghozniuk az Egyesült Államokban. Sokan a második emeleti lakásuk ablakából ugrottak ki, hogy megmeneküljenek a lángok elől. Később kiderült, a tüzet gyújtogatás okozta.
Egy őrült nő miatt robbant ki a pokoli háztűz
Vádat emeltek egy pennsylvaniai nő ellen, akit a hatóságok azzal gyanúsítanak, hogy szándékosan felgyújtott egy kétszintes lakóházat. A tűz miatt az épületben tartózkodók a második emeleti ablakokon keresztül menekültek, több sérültet is kórházba kellett szállítani.
Az ügy kapcsán őrizetbe vették a 25 éves Alaa Unique Griffint. A nőt a január 21-én, Johnstown Moxham városrészében történt tűzesettel összefüggésben tartóztatták le, és több, gyújtogatással kapcsolatos bűncselekménnyel vádolják.
A nyomozók szerint a tüzet nagy valószínűséggel szándékosan gyújtották meg a hátsó verandán, nyílt láng használatával. A Pennsylvaniai Állami Rendőrség tűzvizsgáló egysége a helyszínen nem talált semmilyen olyan körülményt, amely véletlen tűzkeletkezésre utalt volna.
Az áldozatok elmondása szerint nem sokkal a tűz kitörése előtt Griffint a hátsó ajtó közelében látták, és hallották, amint hangosan kiabál az egyik lakóval. A beszámolók szerint az érintett személy még aznap korábban szakított vele.
A környéken elhelyezett térfigyelő kamerák felvételei állítólag azt rögzítették, hogy Griffin elhagyta a verandát, nemsokkal azelőtt, hogy sűrű, fekete füst kezdett felszállni. A nyomozók szerint a felvételek alapján ez idő alatt senki más nem tartózkodott a hátsó udvaron vagy a verandán. A helyszíni szemle során öngyújtókat, valamint egy megolvadt gázpalackot is találtak.
A bírósági iratok szerint Griffint összesen 18 vádpontban vonják felelősségre, köztük több rendbeli gyújtogatásért, súlyos testi sérülést vagy halálveszélyt okozó bűncselekményekért, katasztrófaveszély okozásáért, valamint két rendbeli garázdaságért kell felelnie – írja a People.
