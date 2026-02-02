Rendőrök sem hittek a szemüknek, 500 tő nőtt a díler hétvégi házában

Nem mindennapi fogásban volt része a miskolci rendőröknek a napokban. Lefoglaltak mintegy 3 kilogramm drogot, közel 500 tő cannabist, nagy értékű járműveket, valamint több millió forintot. Mindezt egy miskolci hétvégi ház ellenőrzése során.

50 tő cannabist foglaltak le a rendőrök / Fotó: police

Hatalmas fogást intéztek a rendőrök Miskolcon

A miskolci rendőrség a történtek fényében kábítószer-kereskedelem miatt folytat eljárást egy 49 éves és egy 51 éves férfival szemben. A két díler a hétvégi házat úgy alakították át, hogy termeszthessék, majd értékesíteni tudják a kábítószert. A lefoglalt drog feketepiaci értéke meghaladja a 30 millió forintot. Az ügy pikantériája, hogy az ültetvényhez ráadásul lopott áramot használtak.

A termesztőknél tartott kutatások során pedig vagyonvisszaszerzés keretében összesen hárommillió forintot, illetve eurót foglaltak le a nyomozók, valamint nagy értékű autókat, lakóautót, és motorkerékpárokat is.

A Miskolci Rendőrkapitányság Felderítő Alosztálya őrizetbe vette a gyanúsítottakat, és kezdeményezte letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt - írja a Rendőrség.