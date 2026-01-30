Ráckevei életmentés: halálos tűz fogságából mentették ki Marika nénit

Egyik pillanatban még békésen sétáltak, a másik percben már fejvesztve rohangáltak a környékbeliek csütörtökön (január 29.) délelőtt a ráckevei Kossuth Lajos utcában. Az általában csendes és békés utcácskában délelőtt 11 óra körül szabadult el a pokol: ekkor vették észre, hogy az egyik családi házból füst szivárog. Hamarosan viszont már emberi élet forgott kockán: az ott élő Marika néni ugyanis kutyáival együtt az egyre terjedő tűz fogságába esett.

A ráckevei tűz vadul tombolt, a tűzoltók mentették ki az ott élő Marika nénit és kutyáját

Ráckevei életmentés: lángoló szobából mentették Marika nénit

Információink szerint a környékbeliek figyeltek fel először arra, hogy a ház ablakából füst szivárog. Úgy tudjuk, hogy az első sokk után rögtön a tettek mezejére léptek: azonnal átrohantak segítségért egy szemközti fogorvosi rendelőbe. Minden egyes pillanat számított, a füst, majd az egyre elharapódzó tűz ugyanis abban a szobában tombolt leginkább, ahol Marika néni is időzött. Szerencsére a környéken és a fogorvosi rendelőben azonnal riasztották a tűzoltókat, akik gyorsan a helyszínre érkeztek.

– Tűz ütött ki egy ráckevei, Kossuth Lajos utcai családi házban. Az esethez a vármegyei műveletirányítás a helyi önkormányzati tűzoltók mellett Szigetszentmiklósról, Dabasról és a fővárosból hivatásos tűzoltókat, valamint a dömsödi és a szigetújfalui önkéntes tűzoltókat riasztott. A helyszínre elsőként a ráckevei egység érkezett meg, áramtalanították, oltani kezdték az épületet, illetve légzésvédelem mellett behatoltak a házba, ahonnan egy embert kivittek. A helyszínre mentő is érkezett – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Úgy tudjuk, hogy Marika néni és két kiskutyája bent ragadtak, méghozzá egyenesen a pusztító tűz közepén. Az asszony életét mégis sikerült megmenteni: a hős tűzoltók berohantak érte a házba, az idős asszonyt pedig kimenekítették. Lapunk úgy értesült, hogy a két kutya közül viszont csupán az egyik élte túl a tűzvészt: az egyik ebet a tűzoltók szintén kihozták, a másik kutyust viszont már nem tudták kimenteni a lángok közül. Azt, hogy pontosan mi okozta a tüzet, egyelőre nem tudni, a kérdésekre vélhetően a tűzvizsgálat fog majd választ adni.