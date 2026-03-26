A háború borzalmai: egy anyuka a csecsemőjével együtt menekült hajnalban a drónok elől
Kétségbeejtő pillanatok: hajnali dróntámadás miatt a mezőre futottak a civilek. Gyorsan kellett cselekedni, menekülni a háború borzalmai elől.
Gyorsan kellett elhagyni a vonatot. Egy ukrán anyuka videóban mutatta meg, hogyan vészelte át az evakuációt. A dróntámadás veszélye miatt kénytelenek voltak a vonatról a nyílt mezőre menekülni. A háború borzalmai elől menekülő anyuka gyors reagálásának köszönheti az életét. Felkapta kisbabáját, három réteg ruhát adott rá, magához vett egy takarót és a tápszert, mielőtt elhagyták a vágányt.
A háború borzalmai Ukrajna-szerte sújtják a lakókat
Körülbelül egy órát töltött nyílt terepen az anya a csecsemőjével. Hajnali 3:40-kor kellett menekülniük, közben vegyes érzései voltak: bár a robbanásveszély elől rohant el, ugyanakkor a nyílt mezőn sem érezte magát biztonságban.
Az egyébként Vinnicjában élő anyuka egy barnítószalon TikTok-oldalát vezeti és szépségápolással foglalkozik. Az ukránok mindenre találnak megoldást, és elviselik a kihívásokat, de a háború miatt a mindennapjaik egyre nehezebbek – írja a Bors.
