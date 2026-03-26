RETRO RÁDIÓ

A háború borzalmai: egy anyuka a csecsemőjével együtt menekült hajnalban a drónok elől

Kétségbeejtő pillanatok: hajnali dróntámadás miatt a mezőre futottak a civilek. Gyorsan kellett cselekedni, menekülni a háború borzalmai elől.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.26. 16:32
Módosítva: 2026.03.26. 17:40
Gyorsan kellett elhagyni a vonatot. Egy ukrán anyuka videóban mutatta meg, hogyan vészelte át az evakuációt. A dróntámadás veszélye miatt kénytelenek voltak a vonatról a nyílt mezőre menekülni. A háború borzalmai elől menekülő anyuka gyors reagálásának köszönheti az életét. Felkapta kisbabáját, három réteg ruhát adott rá, magához vett egy takarót és a tápszert, mielőtt elhagyták a vágányt. 

Hajnali 3:40-kor kellett átélni egy kismamának a háború borzalmait.
A háború borzalmai Ukrajna-szerte sújtják a lakókat

Körülbelül egy órát töltött nyílt terepen az anya a csecsemőjével. Hajnali 3:40-kor kellett menekülniük, közben vegyes érzései voltak: bár a robbanásveszély elől rohant el, ugyanakkor a nyílt mezőn sem érezte magát biztonságban.

Az egyébként Vinnicjában élő anyuka egy barnítószalon TikTok-oldalát vezeti és szépségápolással foglalkozik. Az ukránok mindenre találnak megoldást, és elviselik a kihívásokat, de a háború miatt a mindennapjaik egyre nehezebbek – írja a Bors.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
