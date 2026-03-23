„Nem értettem a halálának célját” – Ukrajna háborús özvegyei azt kérdezik, érdemes volt-e ekkora áldozatot hozni

Ukrajna a háború ötödik évébe lépett, és egyelőre nem látni, mikor lesz tűzszünet. Ami biztos, hogy az özvegyek megpróbálnak túlélni, úgy, ahogy tudnak. Akik gyereket nevelnek, beléjük kapaszkodnak, miattuk küzdenek a mindennapok kihívásaival. Az életük kettévált; a férj halála előtti és a halála utáni életre. És az az élet, ami előtte volt, soha többé nem tér vissza.

Ukrajna háborús özvegyei azt kérdezik, érdemes volt-e ekkora áldozatot hozni

Fotó: AFP / AFP

Ukrajna háborús özvegyei bizonytalan jövő elé néznek

A 40 éves Julija Szelutina férje, Olekszij Kijevben élő ügyvéd és vállalkozó volt, aki 2022 februárjában úgy döntött, hogy harcol Ukrajnáért, felesége és tinédzser lánya pedig akkor Angliába költözött. Olekszij 2022 júliusában halt meg, és Julija csak akkor kezdett igazán szembenézni a gyászával, amikor 2022 végén visszatért Ukrajnába. „Újabb fájdalomhullámot éreztem. Akkor értettem meg végképp, hogy Olekszij nincs többé” – mondja. IT-szektorbeli projektje elvesztette a finanszírozását, és munkanélkülivé vált, így most a lányának nyújtott állami katonai nyugdíjból élnek. „Az a felismerés, hogy én vagyok az egyetlen, aki maradt a lányunknak, segített kitartanom” – mondja Julija.

A 33 éves Anna Timosenko semmilyen anyagi támogatást nem kapott partnere, Szerhij 2023. augusztusi halála után, mivel nem voltak házasok. Anna négy hónapos terhes volt Szerhij gyermekével, amikor telefonhívást kapott, amelyben közölték vele, hogy a párja egy robbanásban életét vesztette. Azóta sokkos állapotban él. „Az egész család folyton arra vár, hogy visszatérjen a háborúból. Bár tudjuk, hogy lehetetlen, nem mondhatod meg a szívednek, mit gondoljon” – mondja. Anna most háziorvosként dolgozik egy odesszai járásban.

A 32 éves Darja Pogodajeva számára új életének egyik legnehezebb része, hogy miként segítsen 4 éves fiának megérteni, mi történt az apjával. „Emlékszik rá, hogy szereti és hiányzik neki” – mondja. „De nem tudja, mi a halál. Nem tudja, mi az örökkévalóság. Nem érti, hogy soha többé nem fogja látni az apját.”

Daria a gyásza miatt megkérdőjelezi a háború lényegét. „Amikor Dymtro meghalt, nem értettem a halálának célját. Vajon megérte-e ezért az életét adni? Még mindig van némi reményem a győzelemre, de jelenleg nincs világos elképzelésem arról, hogy ez mikor történhet meg.” Mások számára a gyász tette szükségessé az ukrán győzelmet. „Már túl nagy árat fizettünk érte” – mondja Anna. „Szabad nép akarunk lenni, meg kell védeni magunkat.” „Nagyon remélem, hogy győzni fogunk, szeretném hinni, hogy ezek a szörnyű vereségek nem voltak hiábavalók” – teszi hozzá Julija.

Darja számára az egyetlen bizonyosság az, hogy a háború visszafordíthatatlanul megváltoztatta az életét – és oly sok más ukrán ember életét. A légitámadások, bombázások, dróntámadások és most a gyász a mindennapok része lett.