A bevásárlás sem biztonságos már Ukrajnában: robbanás történt egy szupermarketben, civilek sérültek meg

Vasárnap robbanás rázta meg Csernyihiv egyik üzletét, Ukrajnában a mindennapi életet is beárnyékolja a háború. A detonáció a Ljotna utcában található ATB szupermarketben történt, ott, ahol emberek éppen a napi bevásárlásukat intézték – írja a Bors.

Ukrajnában a háború már mindenre rányomta a bélyegét

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A helyi katonai közigazgatás vezetője, Dmitro Brizsinszkij szerint egyelőre nem tudni, pontosan mi robbant fel, de az biztos: a támadás civileket ért- írta a Kárpátinfo.

Kiderült: a detonáció hirtelen történt, a vásárlók és dolgozók között pánik tört ki. A robbanás következtében legalább négy ember megsérült, őket azonnal kórházba szállították. Állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket.

A helyszín perceken belül megtelt mentőkkel és rendőrökkel, miközben a hatóságok lezárták a környéket. A bolt pillanatok alatt vált veszélyzónává.

A történtek újabb bizonyítékai annak, hogy a háború nemcsak a frontvonalakon szedi áldozatait. A családok, idősek, hétköznapi emberek sincsenek ma már biztonságban, még egy boltban, a kenyér és tej között sem.

Ukrajnában minden nap történik hasonló eset

Miközben szinte már mindennap érkeznek olyan hírek, amelyekben a háború okozta borzalmakról lehet olvasni és arról, hogy az orosz-ukrán, valamint a közel-keleti konfliktus mennyire megnehezíti a civilek életét, akik a háború során több szerettüket is elvesztették, a Magyar Péter által vezetett Tisza párt megpróbálja elbagatellizálni mindezt. Ennek pedig több ízben hangot is adnak. Legutóbb maga Magyar beszélt erről, aki március 15-én tartott beszédében a kormány békepárti politikáját háborús uszításnak nevezte.

Háborúval provokálni, háborúval fenyegetni, háborúval uszítani

– fogalmazott Magyar Péter a Hősök terén, majd ördögi trükknek nevezte, hogy Orbán Viktor és kormánya kiáll a béke mellett és nem támogatja a háború folytatását, valamint azt, hogy az Európai Unió továbbra is fegyvereket és pénzt küldjön Ukrajnába a háború finanszírozása érdekében.

A Tisza párt vezetője mellett korábban Ruszin-Szendi Romulusz pedig egyenesen tagadta a háború tényét. Egy videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyben azt ismételgette, hogy "nincs háború".



