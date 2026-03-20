Pokolgép robbant Rómában, ketten meghaltak

Hatalmas robbanás rázta meg Róma külvárosát. Egy elhagyatott épületet leptek el a lángok. A hatóságok szerint két anarchista személy próbálta összeállítani a pokolgépet, amikor az felrobban, megölve két embert.

A pokolgép az összeállítói életét követelte

Egy park területén történt robbanás következtében egy használaton kívüli épület teljesen összeomlott. A mentést végzők a romok átvizsgálása során egy nő és egy férfi holttestére bukkantak, akiket tetoválásaik alapján sikerült azonosítani. Az egyik áldozat Sara Ardizzone volt, akit az úgynevezett Cospito-féle anarchista körhöz tartozott.

A hatóságok szerint feltételezhető, hogy a két személy csütörtök éjjel jutott be az elhagyatott épületbe, ahol robbanószerkezetet állíthattak össze, amely végül működésbe lépett és felrobbant.

Az ügy szálai Alfredo Cospito nevéhez is kapcsolódnak, aki jelenleg is börtönben van terrorcselekmények miatt. Korábban 2014-ben kilenc év öt hónap szabadságvesztésre ítélték, miután rálőtt az Ansaldo csoport atomenergia-üzletágának egyik vezetőjére, később pedig további huszonhárom évet kapott egy robbantás miatt.

Cospito egyik bírósági tárgyalásán Sara Ardizzone az ülésteremben azt kiabálta, hogy az állam ellenségének tartja magát. A rendőrség nem zárta ki, hogy a robbanásban meghalt két anarchista merényletre készült - írja az Origo.