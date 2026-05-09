Gulyás Gergely: Magyar Péter első miniszterelnöki megszólalása komoly kétséget ébresztett
Erre hívta fel a figyelmet a frakcióvezető.
"Az új Kormánynak világos felhatalmazása van és egyértelmű többsége céljai megvalósításához. Az új miniszterelnök megválasztásához gratulálunk, ugyanakkor első nyilvános megszólalása sok tekintetben komoly kétséget ébresztett" - írta a közösségi oldalán Gulyás Gergely.
A köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. A jogállam védelme nem valósítható meg közjogi intézmények vezetőinek, különösen az ország államfőjének a megtámadásával
- tette hozzá.
A köztársasági elnök semmilyen szempontból nem jelenti akadályát annak, hogy a kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt a választási ígéreteit teljesíteni tudja. A választók 16 év után a változás mellett döntöttek, ugyanakkor az is elvitathatatlan tény, hogy korábban négyszer egymás után a magyar választópolgárok többsége a FIDESZ-KDNP-t támogatta. Korábban négyszer így tett a mostani miniszterelnök is, aki 14 éven keresztül részese és haszonélvezője volt a polgári kormányzásnak. A valóságtágadással nehéz nemzeti konszenzust teremteni
- emelte ki.
A szegénység felszámolása ügyében minden további előremutató kormányzati intézkedést támogatunk, de nem lehet elvitatni azt, hogy az elmúlt 16 évben a FIDESZ–KDNP-kormány a leglátványosabb eredményeket éppen a szegénység felszámolása területén érte el, többek között több mint 1 millió új munkahely megteremtésével. Emellett másfél évtized alatt 1,3 millión tudtak kitörni a szegénységből és megfeleződött a gyermekszegénység. Az európai uniós statisztikák is igazolják, hogy a korábbi sereghajtókból mára már az uniós átlagot meghaladó mutatókkal rendelkezünk e területeken, és az egyik legnagyobb pozitív változás Magyarországon éppen a szegénység leküzdése terén történt. Az elmúlt tizenhatból tizennégy éven át a FIDESZ-KDNP-t támogató új miniszterelnök immáron szemmel láthatóan nem vesz tudomást arról, hogy 2010 óta az ország gazdasági teljesítménye és a nemzeti vagyon is megduplázódott, a minimálbér négy és félszeresére, az átlagkereset pedig négyszeresére nőtt. Mindeközben a nyugdíjak reálértéke átlagosan közel 50 százalékkal emelkedett, bevezettük a 13. havi nyugdíjat és megkezdtük a 14. havi nyugdíj bevezetését
- fűzte hozzá.
Az egészségben eltöltött életévek Magyarországon nőttek a második legnagyobb mértékben az Európai Unió 27 tagállamából 2010 óta. Az egészségügyben 9 ezerrel több orvos és közel 20 ezerrel több szakdolgozó van, az orvosok bérét átlagosan hétszeresére, az ápolók bérét négy és félszeresére emeltük. 16 év után az emberek a változásra szavaztak, de ezt nem azért tették, hogy az új Kormány letagadja azt, ami az elmúlt 16 évben kézzelfogható előrelépés volt, hanem azért, mert a Tisza Párt még többet és még jobbat ígért az embereknek. Az új miniszterelnök az ígéretei közül csak az elszámoltatásról beszélt, noha egy ország várta azt, hogy valamit megtudjon a több száz kampányígérete megvalósításáról. Ezzel a kormányfő adós maradt. Az előremutató javaslatokat támogatni fogjuk, de ha az új miniszterelnök politikai bizalomról és megbékélésről beszél és ezt komolyan is gondolja, nem engedheti meg, hogy tényszerűen igazolható valótlanságokkal próbálja megtéveszteni a magyar közvéleményt
- zárta a bejegyzését a frakcióvezető.
Mutatjuk Gulyás Gergely bejegyzését!
