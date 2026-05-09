Gulyás Gergely: Magyar Péter első miniszterelnöki megszólalása komoly kétséget ébresztett

Az egészségben eltöltött életévek Magyarországon nőttek a második legnagyobb mértékben az Európai Unió 27 tagállamából 2010 óta. Az egészségügyben 9 ezerrel több orvos és közel 20 ezerrel több szakdolgozó van, az orvosok bérét átlagosan hétszeresére, az ápolók bérét négy és félszeresére emeltük. 16 év után az emberek a változásra szavaztak, de ezt nem azért tették, hogy az új Kormány letagadja azt, ami az elmúlt 16 évben kézzelfogható előrelépés volt, hanem azért, mert a Tisza Párt még többet és még jobbat ígért az embereknek. Az új miniszterelnök az ígéretei közül csak az elszámoltatásról beszélt, noha egy ország várta azt, hogy valamit megtudjon a több száz kampányígérete megvalósításáról. Ezzel a kormányfő adós maradt. Az előremutató javaslatokat támogatni fogjuk, de ha az új miniszterelnök politikai bizalomról és megbékélésről beszél és ezt komolyan is gondolja, nem engedheti meg, hogy tényszerűen igazolható valótlanságokkal próbálja megtéveszteni a magyar közvéleményt