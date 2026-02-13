Nótár Mary és a Coco Jumbo – exkluzív videóval jelentkezett a mulatós énekesnő
Nem hógolyót gyúr a mulatós énekesnő... Különleges élményt osztott meg Nótár Mary!
Ezúttal nem belföldi wellnessben, hanem Thaiföldön töltekezik a mulatós énekesnő. Nótár Mary pörgős évet tudhat maga mögött és 2026-ra is rengeteg terve van. Új dalok, közös projektek szerepelnek az elképzelései között, és rajongói jól tudják, hogy kedvencük milyen maximalizmussal veti bele magát a munkába és a fellépésekbe. Szóval, egyrészt van mit kipihennie, másrészt van mire rápihenie Nótár Mary-nek. Igaz, az énekesnő nem csak pihen, különleges élményeket is gyűjt. Nemrég majmokat etetett, most elefántokat táplál az egzotikus országban
Nótár Mary maga gyúrta az ennivalót az elefántoknak Thaiföldön
Egy kis videó csak Nektek innen Thaiföldről!
– írta Nótár Mary, aki elefántokat etet az egzotikus országban, az erről szóló videóhoz pedig a Mr. President együttes Coco Jumbo című slágerét választotta zenei aláfestésnek. A mulatós énekesnő Instagram-oldalán közzétett felvételen jól látszik, hogy akár egy hógolyót, úgy gyúrja az elefántcsemegét az ormányos jószágnak. Telitalálat!
