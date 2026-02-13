RETRO RÁDIÓ

Nótár Mary és a Coco Jumbo – exkluzív videóval jelentkezett a mulatós énekesnő

Nem hógolyót gyúr a mulatós énekesnő... Különleges élményt osztott meg Nótár Mary!

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.02.13. 20:30
Nótár Mary elefánt Thaiföld

Ezúttal nem belföldi wellnessben, hanem Thaiföldön töltekezik a mulatós énekesnő. Nótár Mary pörgős évet tudhat maga mögött és 2026-ra is rengeteg terve van. Új dalok, közös projektek szerepelnek az elképzelései között, és rajongói jól tudják, hogy kedvencük milyen maximalizmussal veti bele magát a munkába és a fellépésekbe. Szóval, egyrészt van mit kipihennie, másrészt van mire rápihenie Nótár Mary-nek. Igaz, az énekesnő nem csak pihen, különleges élményeket is gyűjt. Nemrég majmokat etetett, most elefántokat táplál az egzotikus országban

Nótár Mary Thaiföldre utazott
Elefántokkal is találkozott Thaiföldön Nótár Mary (Fotó: Bánkúti Sándor)

Nótár Mary maga gyúrta az ennivalót az elefántoknak Thaiföldön

Egy kis videó csak Nektek innen Thaiföldről! 

– írta Nótár Mary, aki elefántokat etet az egzotikus országban, az erről szóló videóhoz pedig a Mr. President együttes Coco Jumbo című slágerét választotta zenei aláfestésnek. A mulatós énekesnő Instagram-oldalán közzétett felvételen jól látszik, hogy akár egy hógolyót, úgy gyúrja az elefántcsemegét az ormányos jószágnak. Telitalálat!

 

