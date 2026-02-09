RETRO RÁDIÓ

Nem tudsz máshova nézni: Nótár Mary UV-zöld bikiniben

Thaiföldön lazít a mulatós énekesnő. Nótár Mary állítja: ráfért a pihenés.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.09. 15:00
nótár mary bikinis fotó instagram thaiföld énekesnő

A mutatós mulatós énekesnő ezúttal nem a színpadról, hanem a medence széléről jelentkezett be. Nótár Mary Thaiföldről üzent a követőinek.

Nótár Mary medencében pózol a trópusi napsütésben
Nótár Mary idén februárban medencében pózolt a trópusi napsütésben Fotó: Bánkúti Sándor

UV-zöld bikiniben hódít a trópusokon Nótár Mary

Nótár Mary élvezi a trópusi környezetet, miközben magabiztosan pózol bikiniben a medence széléről, a pálmafák árnyékában. A gyönyörű énekesnő elárulta, miért volt szüksége most erre a nagy utazásra.

Úgy érzem, kellett ez már nekem… egy kis kikapcsolódás önfeledten, a mindennapi felelősségeket, dolgokat letenni picit. (Ébresztő nélkül ébredni)

– vallotta be a mulatós énekesnő az Instagram-bejegyzésében.

Nótár Mary láthatóan élvezi a lassabb tempót, és az ébresztő nélküli életet, s azt is elárulta, hogy biztosan energikusabban fog majd hazatérni a nagy utazásából:

„Úgyhogy biztosan energikusan térek haza, aztán haladok tovább az utamon Isten Áldásával!”

A megosztott fotók alapján a pihenés nemcsak jót tesz az énekesnőnek, hanem kifejezetten jól is áll neki.

Nótár Mary bikiniben pózol a trópusokon, íme a nyaralós fotók:

 

