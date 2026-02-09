Nem tudsz máshova nézni: Nótár Mary UV-zöld bikiniben
Thaiföldön lazít a mulatós énekesnő. Nótár Mary állítja: ráfért a pihenés.
A mutatós mulatós énekesnő ezúttal nem a színpadról, hanem a medence széléről jelentkezett be. Nótár Mary Thaiföldről üzent a követőinek.
UV-zöld bikiniben hódít a trópusokon Nótár Mary
Nótár Mary élvezi a trópusi környezetet, miközben magabiztosan pózol bikiniben a medence széléről, a pálmafák árnyékában. A gyönyörű énekesnő elárulta, miért volt szüksége most erre a nagy utazásra.
Úgy érzem, kellett ez már nekem… egy kis kikapcsolódás önfeledten, a mindennapi felelősségeket, dolgokat letenni picit. (Ébresztő nélkül ébredni)
– vallotta be a mulatós énekesnő az Instagram-bejegyzésében.
Nótár Mary láthatóan élvezi a lassabb tempót, és az ébresztő nélküli életet, s azt is elárulta, hogy biztosan energikusabban fog majd hazatérni a nagy utazásából:
„Úgyhogy biztosan energikusan térek haza, aztán haladok tovább az utamon Isten Áldásával!”
A megosztott fotók alapján a pihenés nemcsak jót tesz az énekesnőnek, hanem kifejezetten jól is áll neki.
Nótár Mary bikiniben pózol a trópusokon, íme a nyaralós fotók:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre