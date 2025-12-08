Nótár Mary ingyen koncert a nappalidban: feldobja az énekesnő az adventet
A mulatós énekesnő különleges meglepetéssel készült. Tűzbe jöttek Nótár Mary rajongói.
Már a második gyertyát is meggyújtotta Nótár Mary az adventi koszorúján: a hit mellett a remény lángja is ég a mulatós énekesnő otthonában, aki erről az Instagram-oldalán posztolt. S ha már advent: Nótár Mary különleges meglepetéssel készült a karácsonyt váró időszakra!
Nótár Mary ingyen koncerttel kedveskedik rajongóinak az adventi időszakra
Nem várt a Mikulásra és a szentestére sem: egy nappal advent előtt tette fel idei PLÁZS koncertje közel egy órás videóját a YouTube-oldalára a mulatós énekesnő – rajongói legnagyobb örömére. Így ingyen nézheted – akár a nappalidban is – Nótár Mary LIVE koncertfelvételét, mely sorra kapja az elismeréseket. Íme néhány a rengeteg hozzászólásból:
„EZ az! Egy kis csemege a sok kíséretautomatikás tucc-tucc helyett!”
„Jááj, de finoooom. Köszönjük szépen!”
„A világ legjobb énekese vagy, Nótar Mary, a zenekar minden tagja profi, legjobb bulikat csinálod, imádás! Áldjon meg a Jóisten!”
„Nagyon jó volt, egy örök emlék”
„Az igen, és milyen csinos és jó a buli…”
„Azért ezek komoly zenészek”
Neked melyik a kedvenc dalod Nótár Mary 2025-ös PLÁZS élő koncertjéből?
