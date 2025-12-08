RETRO RÁDIÓ

Nótár Mary ingyen koncert a nappalidban: feldobja az énekesnő az adventet

A mulatós énekesnő különleges meglepetéssel készült. Tűzbe jöttek Nótár Mary rajongói.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.12.08. 18:30
Nótár Mary advent koncert

Már a második gyertyát is meggyújtotta Nótár Mary az adventi koszorúján: a hit mellett a remény lángja is ég a mulatós énekesnő otthonában, aki erről az Instagram-oldalán posztolt. S ha már advent: Nótár Mary különleges meglepetéssel készült a karácsonyt váró időszakra!

Nótár Mary
Nótár Mary ingyen koncerttel lepte meg rajongóit az adventi időszakra (Fotó: Bánkúti Sándor)

Nótár Mary ingyen koncerttel kedveskedik rajongóinak az adventi időszakra

Nem várt a Mikulásra és a szentestére sem: egy nappal advent előtt tette fel idei PLÁZS koncertje közel egy órás videóját a YouTube-oldalára a mulatós énekesnő – rajongói legnagyobb örömére. Így ingyen nézheted – akár a nappalidban is – Nótár Mary LIVE koncertfelvételét, mely sorra kapja az elismeréseket. Íme néhány a rengeteg hozzászólásból:

„EZ az! Egy kis csemege a sok kíséretautomatikás tucc-tucc helyett!”

„Jááj, de finoooom. Köszönjük szépen!”

„A világ legjobb énekese vagy, Nótar Mary, a zenekar minden tagja profi, legjobb bulikat csinálod, imádás! Áldjon meg a Jóisten!”

„Nagyon jó volt, egy örök emlék”

„Az igen, és milyen csinos és  jó a buli…”

„Azért ezek komoly zenészek”

Neked melyik a kedvenc dalod Nótár Mary 2025-ös PLÁZS élő koncertjéből?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu