Nótár Mary elvarázsolta a rajongóit: Bikiniben jelent meg a tengerparton

Nótár Mary bikinis képekkel üzent a nyaralásról, úgy tűnik nagyon jó a hangulat.

Nótár Mary bikiniben üzent

Fotó: Instagram

Úgy tűnik sok sztár melegebb éghajlatra menekül a tél elől. Így tett Nótár Mary is, aki a tengerpartról osztott meg új képeket közösségi oldalán.

Üzent is rajongóinak Nótár Mary

Jó hétvégét Nektek a messziségből

– kezdte posztját az énekesnő.

Nem mondom, hogy nem hiányoznak a bulik, de azért még ellubickolgatok egy kicsit. Vigyázzatok magatokra

– üzeni rajongóinak Instagram posztjában.

Rengeteg kedves üzenetet kapott a Nagy Duett és a Sztárban Sztár All Stars versenyzője, sokan adták át jókívánságaikat a hozzászólásokban.

Érezd nagyon jól magad Mary! Megérdemled a pihenést

A fotók és videók által ide varázsoltál nekünk egy kis nyarat a télbe

Egy kicsit mi is ott vagyunk Veled

Piheni is kell,a buli majd folytatódik, érezzétek jól magatokat,szerencsés hazatérést-majd

Nagyon szép helyen vagytok

- írták a rajongói.