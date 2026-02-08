Nótár Mary elvarázsolta a rajongóit: Bikiniben jelent meg a tengerparton
Nótár Mary bikiniben jelentkezett be a rajongóknak.
Nótár Mary bikinis képekkel üzent a nyaralásról, úgy tűnik nagyon jó a hangulat.
Úgy tűnik sok sztár melegebb éghajlatra menekül a tél elől. Így tett Nótár Mary is, aki a tengerpartról osztott meg új képeket közösségi oldalán.
Üzent is rajongóinak Nótár Mary
Jó hétvégét Nektek a messziségből
– kezdte posztját az énekesnő.
Nem mondom, hogy nem hiányoznak a bulik, de azért még ellubickolgatok egy kicsit. Vigyázzatok magatokra
– üzeni rajongóinak Instagram posztjában.
Rengeteg kedves üzenetet kapott a Nagy Duett és a Sztárban Sztár All Stars versenyzője, sokan adták át jókívánságaikat a hozzászólásokban.
Érezd nagyon jól magad Mary! Megérdemled a pihenést
A fotók és videók által ide varázsoltál nekünk egy kis nyarat a télbe
Egy kicsit mi is ott vagyunk Veled
Piheni is kell,a buli majd folytatódik, érezzétek jól magatokat,szerencsés hazatérést-majd
Nagyon szép helyen vagytok
- írták a rajongói.
