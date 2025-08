Nyári Margó az irodalmat a zenével párosítja a Balaton-felvidéken - irány Salföld!

A jazzmuzsika kedvelői mellett idén nyáron az irodalom szerelmesei is Salföldön találkoznak. Augusztus 7-9-ig, csütörtök-péntek-szombaton kortárs irodalommal, zenével és az ezt szerető közönséggel telik meg a Káli-medence a Nyári Margó Irodalmi Fesztiválon! Az írók és olvasók, a zenészek, művészek és az alkotásaikat élvező közösség találkozásának Salföld ad otthont. A Friss Hús válogatásában magyar rövidfilmeket is vetítenek, különleges moziélményt is nyújtva a balatoni nyárban.

Esti koncerthangulat a Bánya-kertben, a Nyári Margó Irodalmi Fesztiválon (Fotó: Margó)

Hiperkarma, Slow Village, Beck Zoltán és Vecsei H. Miklós, Bíró Zsombor Aurél, Kemény Lili, Röhrig Géza, Simon Márton és Závada Péter is ott lesz a Nyári Margón, ahol 3 napon át reggeltől estig nincs más dolgunk, mint feltöltődni irodalommal és zenével, no meg az együttlét örömével.

Vecsei H. Miklós és Beck Zoli is várja a ki-és bekapcsolódni vágyókat (Fotó: Margó)

“A Nyári Margó a legzajosabb irodalmi és a legnyugisabb zenei esemény egyszerre, ami három nap együttlétre hívja azokat, akiket kikapcsolnak a felolvasások, inspirálnak a beszélgetések, feltöltenek a koncertek, és akik a Balaton-felvidékre érve a telefonjaikon minden értesítést lenémítanak” – biztat mindenkit a salföldi Margóba való bekapcsolódásra Valuska László fesztiváligazgató.

HIPERKARMA koncert is lesz (Fotó: zenefesto.hu body B)

Az olvasást az irodalom és a zene találkozásával is népszerűsítő fesztiválon a Bánya Kertben fellép Beck Zoltán & Vecsei H. Miklós, a Hiperkarma, zenél a Slow Village, a Fixi 4 és Saiid, OIEE, Lenkke_ és a Freakin’ Disco is.

Simon Márton is ott lesz a balatoni hangulatú Nyári Margón (Fotó: Margo)

A kortárs szerzők közül találkozhatunk Salföldön többek között Bíró Zsombor Auréllal, Gerevich Andrással, Fiala Borcsával, Kemény Lilivel, a Kovács Ikrekkel, Kustos Júliával, Röhrig Gézával, Simon Mártonnal és Závada Péterrel.

Slow Village on Salföld (Fotó: Margó)

A szervezők a salföldi Faluházba és a lenyűgöző pálos kolostorromhoz is terveznek programokat. A margósok összefogtak a legmenőbb kisfilm-fesztivállal, a Friss Hús válogatásában magyar rövidfilmeket is vetítenek, igazi balatoni mozizós hangulatot is biztosítva..

Margó Matiné a Bánya-kertben! (Fotó: Margó)

A Bánya Kertben lesz tábortűz, a kisebbeknek Margó Matiné, workshopok, könyvkötögető kreatív foglalkozás, de karaoke és petanque bajnokság is várja a résztvevőket.