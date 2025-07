Szakcsi Jazzpéntek címmel indul nyári koncertsorozat – élőben és online is!

Mi sem mutatja jobban az alig egyéves Szakcsi Rádió fejlődését, hogy idén augusztusban már a második saját nyári jazzünnepünket rendezzük meg. A helyszín és a színvonal változatlan, ugyanakkor szeretnénk újat is mutatni a közönségnek. Továbbra is töretlen küldetésünk, hogy minél több emberhez eljuttassuk a nívós magyar jazz-zenét. Szerencsére a műfaj hazánkban bőven kínál annyi kuriózumot, hogy azt mondhassuk: a II. Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál három este és három koncert alatt idén is képes lesz megmutatni a jazz legkülönfélébb árnyalatait