A szlovákok is léptek már a Barátság kőolajvezeték leállításával szemben

Nem csupán Magyarországnak, hanem a teljes régiónak, így Szlovákiának is hátrányt okoz a Barátság kőolajvezeték leállítása. Robert Fico szlovák miniszterelnök ellenségesnek és rosszindulatúnak nevezte az ukrán lépést, február 23-án pedig elrendelte az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítás azonnali leállítását.

Fotó: Martin Divisek / MTI

"Szlovákia nem Ukrajna szolgája"

Robert Fico azt mondta, Vologyimir Zelenszkij téved, ha azt hiszi, következmények nélkül cselekedhet. Már elrendelte az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítás azonnali leállítását, amely kritikus fontosságú az ukrán energiahálózat stabilitása szempontjából. Fico szerint Zelenszkij végigjárja Európát, hogy pénzt és fegyvereket kérjen, miközben nem veszi figyelembe a szomszédos országok érdekeit.

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán közzétett nyílt levelében arra szólította fel Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól.

A Kossuth Rádióban péntek reggel pedig azt mondta a miniszterelnök, hogy az ukránok bármire képesek, nem szabad elfelejteni, hogy ők robbantották fel az Északi Áramlatot is, ami állami terrorizmus volt. A miniszterelnök Fico szlovák elnökkel fog egyeztetni a továbbiakról, hiszen Szlovákia felé sem megy olcsó orosz olaj most.