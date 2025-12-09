Puskásék rémálma nélkül nem lenne világklasszis Szoboszlaink – Levezette a sportközgazdász

„A berni diadal – Egy megnyert vb-döntő, amely átírja a történelmet” – ezzel a sokatmondó címmel írt regényt Szabados Gábor.

Szabados Gábor sportközgazdász és A berni diadal című regénye

Fotó: Szabados Gábor

Az ismert sportközgazdász miért kirándult az irodalom területére? Szerinte egyetlen gól eltérő megítélése miként változtathatta volna meg évtizedekre a magyar sport, sőt a teljes ország történelmét? Milyen lenne ma az életünk, és milyen a magyar sport, illetve labdarúgásunk állapota? Többek között ezekre a kérdésekre válaszolt érdeklődésünkre a szerző.

„Régi álmom volt önmagában az is, hogy írjak egy regényt, ez a téma pedig különösen érdekelt. Sportközgazdászként folyamatosan az jár a fejemben, hogy a sport milyen hatással van a társadalomra, a politikára, a gazdaságra, és fordítva. Hát, mindezt most kivételesen nem tudományos alapon fejtem ki, hanem fikciósan. A sztori alapvetően napjainkban, pontosabban 2019-ben játszódik, de egy alternatív valóságban. Ennek a kiindulópontja egy konkrét esemény:

ellentétben a valósággal, itt a magyar válogatott anno 1954-ben megnyerte a berni világbajnoki döntőt, miután 2-3-as állásnál megadták Puskás Ferenc – valójában les címén érvénytelenített – gólját, és az Aranycsapat végül 4-3-ra legyőzte a nyugatnémeteket. A gondolatmenetem szerint ez aztán megváltoztatta az egész történelmünket

– mondta Szabados Gábor, aki saját nevén, a történet elbeszélőjeként szerepel a könyvében, mint a Népsport újságírója (a szerző annak idején valóban dolgozott a sportnapilapnál, amelyet a regény alternatív valóságával szemben, a rendszerváltást követően újra Nemzeti Sportnak hívnak).

Szabados Gábor eljátszott a gondolattal: mi lenne, ha...

A sportközgazdász ugyanakkor azért sem bújt ki teljesen a bőréből, mert a fikciós műfajban sem engedte teljesen szabadjára a fantáziáját. A máig vitatott Puskás-gól megítélését követően nem puszta kitalációra építi a történetét, hanem inkább modellezi: mindmáig mi történt volna Magyarországon, ha másként alakul egyetlen megkérdőjelezett játékvezetői ítélet.

Gól, nem gól: az 1954-es vb-döntő vitatott ítéletei A Németországban berni csodaként, mifelénk jobbára berni tragédiaként emlegetett 1954-es világbajnoki döntőt (NSZK-Magyarország 3-2) az angol William Ling vezette. Két ítélete azóta is viták tárgya. A 2-0-s magyar vezetésről már a 18. percre 2-2-re egalizáló nyugatnémetek második gólja előtt, Fritz Walter szögleténél Hans Schäfer a kapu előterében ütközött Grosics Gyulával – és mivel Ling nem fújt szabálytalanságot, Helmut Rahn egyenlíteni tudott. Amikor pedig a meccs hajrájában Puskás Ferenc 3-3-ra mentette volna az állást, a gólját les miatt érvénytelenítette a bíró. A magyar játékosok szerint Ling először meg akarta adni a gólt, de a walesi partjelző, Benjamin Griffiths meggyőzte őt. A tévéfelvételek nem bizonyító erejűek.

„Megvizsgáltam, hogyan működött a Rákosi-rendszer az ötvenes években, és kidolgoztam, hogyan működött volna utána, illetve hogyan működhetne a mai viszonyok között, az okostelefonok és a közösségi média világában. A magyar vb-győzelem esetén elmaradtak volna Budapesten a valóságban megtörtént utcai zavargások, és nem kerültek volna nyíltan felszínre a mélyben megbúvó feszültségek.”

A berni diadal legitimizálta volna a rendszert, elmaradt volna az ’56-os forradalom, mint ahogy a kádári puha rendszerváltozás helyett az ország belemerevedett volna a Rákosi-diktatúrába

– taglalta fikciója alaphelyzetét Szabados Gábor.