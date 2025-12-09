Puskásék rémálma nélkül nem lenne világklasszis Szoboszlaink – Levezette a sportközgazdász
Máig minden máshogy alakulna, ha az Aranycsapat megnyerte volna az 1954-es vb-döntőt. Szabados Gábor regényéből kiderül, hogyan.
„A berni diadal – Egy megnyert vb-döntő, amely átírja a történelmet” – ezzel a sokatmondó címmel írt regényt Szabados Gábor.
Az ismert sportközgazdász miért kirándult az irodalom területére? Szerinte egyetlen gól eltérő megítélése miként változtathatta volna meg évtizedekre a magyar sport, sőt a teljes ország történelmét? Milyen lenne ma az életünk, és milyen a magyar sport, illetve labdarúgásunk állapota? Többek között ezekre a kérdésekre válaszolt érdeklődésünkre a szerző.
„Régi álmom volt önmagában az is, hogy írjak egy regényt, ez a téma pedig különösen érdekelt. Sportközgazdászként folyamatosan az jár a fejemben, hogy a sport milyen hatással van a társadalomra, a politikára, a gazdaságra, és fordítva. Hát, mindezt most kivételesen nem tudományos alapon fejtem ki, hanem fikciósan. A sztori alapvetően napjainkban, pontosabban 2019-ben játszódik, de egy alternatív valóságban. Ennek a kiindulópontja egy konkrét esemény:
ellentétben a valósággal, itt a magyar válogatott anno 1954-ben megnyerte a berni világbajnoki döntőt, miután 2-3-as állásnál megadták Puskás Ferenc – valójában les címén érvénytelenített – gólját, és az Aranycsapat végül 4-3-ra legyőzte a nyugatnémeteket. A gondolatmenetem szerint ez aztán megváltoztatta az egész történelmünket
– mondta Szabados Gábor, aki saját nevén, a történet elbeszélőjeként szerepel a könyvében, mint a Népsport újságírója (a szerző annak idején valóban dolgozott a sportnapilapnál, amelyet a regény alternatív valóságával szemben, a rendszerváltást követően újra Nemzeti Sportnak hívnak).
Szabados Gábor eljátszott a gondolattal: mi lenne, ha...
A sportközgazdász ugyanakkor azért sem bújt ki teljesen a bőréből, mert a fikciós műfajban sem engedte teljesen szabadjára a fantáziáját. A máig vitatott Puskás-gól megítélését követően nem puszta kitalációra építi a történetét, hanem inkább modellezi: mindmáig mi történt volna Magyarországon, ha másként alakul egyetlen megkérdőjelezett játékvezetői ítélet.
Gól, nem gól: az 1954-es vb-döntő vitatott ítéletei
A Németországban berni csodaként, mifelénk jobbára berni tragédiaként emlegetett 1954-es világbajnoki döntőt (NSZK-Magyarország 3-2) az angol William Ling vezette. Két ítélete azóta is viták tárgya. A 2-0-s magyar vezetésről már a 18. percre 2-2-re egalizáló nyugatnémetek második gólja előtt, Fritz Walter szögleténél Hans Schäfer a kapu előterében ütközött Grosics Gyulával – és mivel Ling nem fújt szabálytalanságot, Helmut Rahn egyenlíteni tudott. Amikor pedig a meccs hajrájában Puskás Ferenc 3-3-ra mentette volna az állást, a gólját les miatt érvénytelenítette a bíró. A magyar játékosok szerint Ling először meg akarta adni a gólt, de a walesi partjelző, Benjamin Griffiths meggyőzte őt. A tévéfelvételek nem bizonyító erejűek.
„Megvizsgáltam, hogyan működött a Rákosi-rendszer az ötvenes években, és kidolgoztam, hogyan működött volna utána, illetve hogyan működhetne a mai viszonyok között, az okostelefonok és a közösségi média világában. A magyar vb-győzelem esetén elmaradtak volna Budapesten a valóságban megtörtént utcai zavargások, és nem kerültek volna nyíltan felszínre a mélyben megbúvó feszültségek.”
A berni diadal legitimizálta volna a rendszert, elmaradt volna az ’56-os forradalom, mint ahogy a kádári puha rendszerváltozás helyett az ország belemerevedett volna a Rákosi-diktatúrába
– taglalta fikciója alaphelyzetét Szabados Gábor.
Az 1954-es NSZK-Magyarország vb-döntő összefoglalója (a felvétel az ominózus Puskás-lesgólnál indul):
Anélkül, hogy az érdekes történet minden poénját lelőné, arra is megkértük a szerzőt, hogy a sportkedvelők számára áruljon el néhány érdekességet a sztorija szerinti mai magyar sport- illetve futballvalóságból.
„Ahogy az ötvenes években, a könyvben máig a két kiemelt klub, a Budapesti Honvéd és a Vörös Lobogó (a kispesti klub és az MTK hajdani elnevezése – a szerző) uralja a magyar labdarúgást, sőt a Honvéd annak idején megnyerte a BEK-et is. Ugyanakkor azóta a futballunk színvonala mellett a környezete, infrastruktúrája is kifejezetten lepusztult. A Rákosi-rendszerben – talán egy-két kivételtől eltekintve – igazából nem szerették, csak a céljaikra használták, kihasználták a magyar sportot, ami magában hordozta annak hanyatlását, züllését. A könyvet igyekeztem úgy megírni, hogy azok számára is élvezetes legyen, akik nincsenek annyira képben a sport és a futball világával, de akik igen, azok sok utalást találhatnak más néven vagy név nélkül említett valós személyekre. Az olvasó ezek segítségével kitalálhatja például, hogy ebben az alternatív valóságban mennyire másként alakult volna egy-egy népszerű játékosunk sorsa; hogy például ez esetben
Puskás Ferenc nyerte volna meg magyarként az Aranylabdát; hogy a Fradi máig Kinizsi néven csak a másodosztályban szerepelne; vagy éppen a valóstól eltérő társadalmi-politikai környezetben Szoboszlai Dominik nem futhatott volna be nemzetközi karriert
– adott betekintést Szabados Gábor regénye alternatív valóságába.
