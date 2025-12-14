RETRO RÁDIÓ

Arne Slot ismét magyarázkodik, újabb sztár borult ki miatta

A holland trénernek nincsenek könnyű napjai. Arne Slotnak ismét magyarázkodni kellett, ezúttal Hugo Ekitiké lecserélése miatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.14. 19:00
A Liverpool magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott a Brighton ellen a Premier League 16. fordulójában, szombat délután. A Vörösök mindkét gólját a francia válogatott Hugo Ekitiké szerezte, ám Arne Slot a 78. percben lecserélte a csatárt. A holland vezetőedző szerint Ekitike görcsöt kapott, ezért nem kockáztatta a további játékát, helyére Alexander Isak érkezett.

Hugo Ekitiké csalódottan hagyta el az Anfield gyepét, nem értette, miért cserélték le, hiszen volt esélye mesterhármast szerezni a mérkőzésen. A francia játékost a kispadon már megnyugtatták, hogy nincsen komoly sérülése.

Közvetlenül a cseréje előtt volt egy szituáció, amikor már alig tudott mozogni a görcsök miatt

- mondta a holland vezetőedző, aki szerint, meg kell tanulniuk együtt élni a Premier League brutális terhelésével a játékosoknak. 

Hugónál és a többi érkezőnél is ugyanazt látom, alkalmazkodniuk kell ehhez az intenzitáshoz.

Slot végül kiemelte: a Premier League-ben a világ legjobb fizikumú játékosai futballoznak, a Liverpool pedig azon dolgozik, hogy az új igazolások minél gyorsabban elérjék ezt a szintet - írta a Liverpool Echo

