"Nincs mit tovább tárgyalni" - Arne Slot lezárta az ügyet Szalah-val

A Liverpool menedzsere szerint felesleges tovább szítani a vitát. Arne Slot a Brighton elleni találkozót követően egyértelművé tette: Mohamed Szalah az Afrikai Nemzetek Kupája után visszatér Liverpoolba.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 20:49
Módosítva: 2025.12.13. 20:49
A Liverpool 2-0-ra legyőzte a Brightont az angol bajnokság 16. fordulójában. A Vörösök vezetőedzője, Arne Slot eredetileg csereként számolt Mohamed Szalahval, ám a forgatókönyv gyorsan megváltozott, miután Joe Gomez sérülés miatt nem tudta folytatni a játékot. A holland tréner azonnal pályára küldte az egyiptomi sztárt, aki gólpasszal hálálta meg a bizalmat. Slot a mérkőzést követően elmondta: mindent megbeszéltek, és nincs semmi, amit rendezni kellene kettőjük között.

Arne Slot szerint Mohamed Szalah vissza fog térni a Liverpoolba
Arne Slot szerint Mohamed Szalah vissza fog térni a Liverpoolba Fotó: Martin Rickett - PA Images

A találkozó után Arne Slot igyekezett végleg lezárni a Szalah körüli találgatásokat:

Nincs semmilyen ügy, amit meg kellene oldani. Számomra most ugyanolyan játékos, mint a többiek.

- nyilatkozta Slot, majd hozzátette, természetes, hogy egy edző beszél a játékosaival, ha valami nem tetszik nekik, de szerinte a korábbi események már tárgytalanok. 

Beszélünk, ha valaki elégedett vagy éppen nem, de ami a Leeds-meccs után történt, arról nincs mit tovább tárgyalni. 

A sajtótájékoztatón természetesen szóba került az is, vajon Szalah utoljára játszott-e az Anfielden. Slot erre is higgadt választ adott - írta a This Is Anfield.

Mivel általában soha nem mondok semmit arról, amiről beszélgetek a játékosokkal, most sem teszek kivételt, de azt hiszem, a tettek hangosabbak a szavaknál. Újra a keretben volt, és amikor az első cserémet kellett végrehajtanom, behoztam, és úgy teljesített, ahogy én és a szurkolók elvártuk.

Arne Slot szerint Szalah maradni fog a Liverpoolnál

Ő a Liverpool játékosa, és amikor ott van, szeretem őt használni, amikor szükségünk van rá. Ő volt az első cserejátékosom, ez mindent elmond. Most, Szalah elutazik, és remélem, nagyon jól fog teljesíteni, de addig is nélküle kell játszanunk, mivel jelenleg nincs túl sok egészséges játékosunk.

A Liverpool legközelebb december 20-án, 18:30-tól a Tottenham otthonában lép pályára a Premier League 17. fordulójában.

