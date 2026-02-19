„Ide a 10 milliót meg a ciciket!” – Szőke bombázók lepték el a Séfek Séfe konyháját

A Séfek Séfe legújabb évadában ezen a héten hivatalosan is elstartoltak az előválogatók, és már az első adások alapján egyértelmű: idén sem maradunk emlékezetes pillanatok nélkül. A versenyzők száma látványosan gyarapodik, a karakterek pedig olyan színesek, mintha egy pillanatra a Barbie-univerzum költözött volna be a konyhába. A mezőnyt ugyanis a mai adásban három szőke ciklon forgatta fel, akik nemcsak külsejükkel, hanem markáns személyiségükkel és késükkel is felhívták magukra a figyelmet.

Séfek Séfe egyik feltűnő bombázója egy jogász, Dr. Oláh Anett Klaudia (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe műsorába megérkeztek a szőke bombázók

Az egyik legfeltűnőbb induló Dr. Oláh Anett Klaudia volt, aki nem véletlenül ragasztotta magára a „Dr. Szöszi” becenevet. Három jogi egyetemmel a háta mögött magabiztosan lépett a séfek elé, és egyértelművé tette: nem a szőke hajszín határozza meg a tudását. Őt követte Thoma Franciska, sminkes és sminktetováló, aki korábban modellként is dolgozott, most pedig a konyhában szeretné bizonyítani, hogy több van benne, mint amit elsőre gondolnánk.

Thoma Franciska korábban modellkedett, jelenleg a főzőtudását szeretné megmutatni (Fotó: TV2)

„Ide a 10 milliót meg ciciket”

A szőke triót Vasiu Cynthia tette teljessé, egy 30 éves menedzserasszisztens, aki már a belépőjével gondoskodott a jó hangulatról. Cynthia ugyanis egy pillanatig sem játszotta meg magát: saját bevallása szerint nagyszájú, szókimondó személyiség, akinek ami a szívén, az a száján. Amikor belépett a konyhába, poénosan odaszólt:

– amivel azonnal jelezte, mire megy ki a játék. A szőke triumvirátus lendületesen kezdte a főzést, de a konyhai gőz és az időnyomás hamar próbára tette az idegeiket. Az izgalom és a stressz mindenkin érezhető volt, mégis akadtak emlékezetes pillanatok. Cynthia tálaláskor sem hazudtolta meg önmagát: „mosolyogjatok, jön a finom kaja” – mondta, és főételével sikerült is pozitív benyomást keltenie, míg a desszert már megosztóbb fogadtatásban részesült. Dr. Szöszi és a bájos modell is hasonló hullámvasutat járt be.

Vasiu Cynthia a Séfek Séfe nyereményéből új ciciket venne magának (Fotó: TV2)

A bemutatkozások során végig a humor vitte a prímet: Vomberg Frigyes még a stand-upos múltra is rákérdezett, Tischler Petra pedig hangos nevetéssel reagált Cynthia önironikus megszólalásaira. Krausz Gábor végül feltette a nagy kérdést: mire költené a nyereményt? A válasz egyenes volt és minden kerteléstől mentes: „új ciciket vennék belőle”.