Ördög Nóra sír, miközben a férje nevet

Miközben a többségnek 2026-ból leginkább az újév emlékezetes, addig Ördög Nóra és férje Nánási Pál, már haza is ért első idei útjáról Malagából. A sztárpár erről egy a Nánásiék hivatalos Instagram-oldalán osztottak meg egy videót, melyben egy intim pillanat is helyet kapott: az ablakon kinézve Ördög Nóra sír, Nánási Pál pedig a meghatódott kedvesén nevet.

Ördög Nóra és Nánási Pál már haza is érkezett első 2026-os útjáról Fotó: Bors

Erre nem számított Ördög Nóra

„Emlékek az év első utazásáról, Malagáról!” – írta a sztárpár a közösségi oldalon megosztott videó mellé, mely repülős utazással indít, majd kiderül, hogy a szállásuk tökéletes rálátást biztosít egy tömegeket vonzó helyi eseményre.

„Kibéreltünk egy lakást itt, Malaga belvárosában, és ma buli van. Nóra sír” – mondja nevetve Nánási Pál, miközben az öröm és meghatottság könnyeivel küzdő feleségét videózza. Többször is. Odalent fények, zene, jó hangulat és tömeg, fent pedig Ördög Nóri, akiben túlcsordul az öröm és egy darabig szóhoz sem jut. Amikor pedig megtöri a csendet, csak annyit mond: „Ez óriási! Fantasztikus.”

Majd egy kis malagai étel- és fénybemutató vár a nézőkre – utóbbi meglepő perspektívákból. Végül ének- és táncízelítő zárja a hangulatos videót.