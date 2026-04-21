Megkezdődött a lomtalanítás a XIX. kerületben – ilyen kincseket dobáltak ki a lakók, galéria

Áprilistól kezdve már nem szórólap formájában, hanem a havi számlához csatolt mellékletben, illetve a honlapon tájékozódhatnak a lakosok a lomtalanítás menetéről. Mától április 29-ig a XIX. kerületben lehet kihelyezni a feleslegessé vált holmikat. Körbenéztünk az 1. körzetben, azaz a Wekerletelepen, mi mindentől válnak meg a környéken élők.

A lomtalanítás alkalmával akár értékes dolgokra is bukkanhatunk / Fotó: Gáll Regina / Metropol

Ugyan csak este 18 órától volt szabad az utcára kivinni a lomokat, de már a délelőtti órákban is lehetett találni kisebb-nagyobb kupacokat. Ahogy a környéken jártunk, nagyon sok hulladékot, már nem használt tárgyakat láttunk kidobva, valamint sérült vagy selejtes bútorokat, de néhol igazi kincsekre is rá lehetett bukkanni, mint például különleges DVD lemezekre vagy jó állapotú könyvekre, ruhadarabokra, táskákra és bőröndökre.

A MOHU a honlapján arról tájékoztat, miket szabad kihelyezni és miket nem. Kiemelten feleslegessé vált, nagy méretű tárgyakat, például:

régi bútorokat,

matracokat,

szőnyegeket

használati tárgyakat érdemes kihelyezni, azonban sok helyen lehetett találni elektromos eszközöket, építési törmeléket vagy egyszerű szemetet is, holott ezeket a lomtalanítás során nem viszik el.

Lomtalanítás: sokan csapatostul járják ilyenkor a környéket

A környéken élők szerint a lomtalanítás remek lehetőség arra, hogy akinek egy megunt holmi már nem kell vagy hely hiányában kénytelen megszabadulni tőle, az új lehetőséget kapjon másnál. Többen is vannak, akik ilyenkor kocsikkal, csapatostul járják a környéket, hátha ingyen meg tudnak szerezni valamit, ami teljesen jó állapotú vagy kisebb szépséghibákkal rendelkezik, ahelyett, hogy azt máshol pénzért vegyék meg. Találkoztunk olyanokkal is, akik ilyenkor csak szétnéznek, nem is keresnek konkrét tárgyakat, bár gyakran a séta végén hasznos holmikkal gazdagodnak.

A lomtalanítás a hét minden napján folytatódik a kerületben, április 22-én a 2. számú körzet lakói szabadulhatnak meg a lomoktól. Május 3–7. között pedig a XXIII. kerületben folytatódik a lomtalanítás, ugyanilyen menetrend alapján.

