Újabb kerületben kezdődik ma lomtalanítás
Idén még a megszokott rendben zajlik a nagyobb méretű, megunt tárgyak házak elöli elszállítása. A lomtalanítást a MOHU végzi, előre tervezett módon. Ezúttal ebben a kerületben lehet kipakolni a lomokat!
Április 21. és 29. között a XIX. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan, nagy méretű tárgyakat ma tehetik ki az ott élő lakosok a házak elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak 18 óra után készítsék ki. Az, hogy az adott utcában lakók melyik napon tehetik ki a lomokat, ezen a térképen található. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.
Ma van a nemzetközi óvoda nap
Friedrich Fröbel német pedagógus és óvodaalapító születésének (1782. 04. 21.) emlékére tartják ezen a napon az óvoda napot. Fröbel 1831 és 1836 között Svájcban tevékenykedett, különböző iskolákat alapított és részt vett a népiskolai tanárképzésben. Felismerte a jelentőségét az iskola előtti nevelésnek, amely a gyermekek tevékenységi hajlamát ösztönzi. 1837-ben létesítette kisgyermekek részére az első Gondozó-, Játék- és Foglalkoztató Intézetet a türingiai Blankenburgban, amelyeket 1840-től óvodáknak nevezett el.
Ma van a bölcsődék napja is
2010-től államilag is elismert ünnepnappá vált a Bölcsődék Napja, így már hivatalosan is emlékezhetünk azokra, akik 174 évvel ezelőtt, 1852. április 21-én megnyitották Budapesten, a Kalap utcában az ország első bölcsődéjét.
100 éve született a leghosszabb ideig trónon lévő brit uralkodó
Ma ünnepelné 100. születésnapját II. Erzsébet, az Egyesült Királyság 2022-ben elhunyt királynője, aki 70 évig uralkodott. Erzsébet Alexandra Mária 1926. április 21-én született és 1952-től haláláig az Egyesült Királyság királynője és további 14 nemzetközösségi állam, valamint az anglikán egyház feje volt. Ő volt az Egyesült Királyság leghosszabb ideig, a XIV. Lajos után a világon a második leghosszabb ideig hatalmon lévő uralkodó.
Hollósi Frigyes ma lenne 85 éves
Eredeti nevén Weininger Frigyes 1941. április 21-én született. A Jászai Mari-díjas színész a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze volt és 2012-ben hunyt el. A legtöbbet foglalkoztatott magyar színészek egyike volt. Ismertebb filmjei: Feri és az édes élet; Sose halunk meg!; Roncsfilm; Csapd le csacsi!; Cha-cha-cha.
Három helyszínen várja a fővárosban a véradókat a Vöröskereszt
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-14:00 óra között pedig a Délpesti Területi Vérellátó Intézetiben (1204. Budapest, Köves út 1.)
Tovább csökken a hőmérséklet
A koponyeg.hu szerint kedden többnyire borongós idő valószínű, szórványosan záporral, akár zivatarral. Az északias szél élénk, időnként erős lesz. Napközben 12–17 fok közötti értékeket mérhetünk.
Interkulturális nap lesz a Kálvária téren
Interkulturális napot tartanak ma a Kálvária téren a Mackóvár Tagóvoda szervezésében, ahová minden érdeklődőt várnak egy vidám, zenés, táncos és kézműves programokkal tarkított interkulturális délutánra! Időpont: 2026. április 21., 15:30–16:30. A program során különböző nemzetek kultúrájával ismerkedhetnek meg a látogatók a forgószínpadszerűen működő állomásokon, amelyeket az óvoda csoportjai szerveznek. A részletes menetrend itt található.
