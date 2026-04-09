RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Drogot találtak a bölcsiben, két bölcsődei dolgozót is dílerkedéssel vádolnak

Megdöbbentő dolgokra bukkantak a bölcsiben. Nem csak drog került elő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 14:30
bölcsődei dolgozó rendőrség drog

Döbbenet: két michigani nőt állítottak bíróság elé az Egyesült Államokban azzal a váddal, hogy a munkahelyükön, egy bölcsődében drogot árultak. A két dolgozót letartóztatták, ha bűnösnek találjk őket, kokainkereskedelem miatt felelhetnek.

Drogot árultak egy bölcsődében
Drogot árultak egy bölcsődében az Egyesült Államokban (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Drogbizniszt irányítottak a bölcsődei dolgozók

Chris Swanson, Genesee megye seriffje a WNEM-nek elmondta, hogy 85 gramm kokaint és két kézifegyvert találtak a Fun N Some Daycare nevű, flinti bölcsődében. A seriff tájékoztatása szerint egy ellenőrzött próbavásárlást követően őrizetbe vették a bölcsőde üzemeltetéséért felelős 38 éves Tatiana Jonest, valamint egy alkalmazottat, a 34 éves Latoriya Brownt. Christ Swanson szerint egyetlen gyermek sem volt jelen a bölcsődében, amikor az illegális tevékenységre sor került.

Aktív bölcsődét akartak működtetni. Egy olyan helyet akartak, ahová gyermekek járnak, és az emberek drogot vásárolhattak és adhattak volna el abból a házból. Ezt meg kellet fékeznünk

– nyilatkozta a seriff.

Bár a jelentések szerint a családi bölcsőde üzemeltetéséhez tavaly szereztek állami engedélyt az Állami Élethosszig Tartó Oktatási, Fejlesztési és Potenciálügyi Minisztériumon keresztül, a nyilvántartások szerint az engedélyt októberben visszavonták.

Tatiana Jones és Latoriya Brown ellen kábítószer-kereskedelem és -gyártás vádja mellett fegyveres bűncselekmények vádja is felmerült. Az információk szerint Latoriya Brown büntetett előéletű bűnöző és visszaeső elkövető – számolt be róla a Crime Online.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.

Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
