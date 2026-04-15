Nincsenek szavak: eltörte egy gyerek lábát az óvónő – a vád szerint

Súlyos gyermekbántalmazással vádolnak egy észak-karolinai óvónőt, miután a gyanú szerint eltörte egy kisgyermek lábát egy raleigh-i intézményben.

Eltörte egy gyermek lábát az óvónő – a vád szerint

A 24 éves Ashley Nicole Tarist bűntettnek minősülő gyermekbántalmazással vádolják, amely súlyos testi sérülést okozott.

A nyomozás szerint a gyermek elmondta: a sérülés akkor történt, amikor az óvónő törökülésben próbálta őt húzni. Az eset 2025. augusztus 22-én történt az Egyesült Államokban, Mitchell Mill Roadon található KinderCare intézményben, Raleigh városában. A mozdulat következtében a kisgyermek alsó lábszárcsontja eltört.

Az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy a sípcsont spirális törést szenvedett, ami összhangban van a gyermek által elmondottakkal. Az esetet követően az érintett óvónőt 2025 novemberében az állami hatóságok eltiltották a gyermekfelügyeleti tevékenységtől.

A KinderCare közleményben reagált az esetre, hangsúlyozva, hogy az óvónő már nem áll a cég alkalmazásában, és 2025 októbere óta nem dolgozik az intézményben.

A KinderCare-nél a ránk bízott gyermekek biztonsága és jólléte mindig elsődleges prioritás

– közölte a vállalat szóvivője, hozzátéve, hogy az eset után értesítették a gyermek családját és az illetékes hatóságokat.

A cég azt is elmondta, hogy az óvónő egy rövid ideig még dolgozhatott egy biztonsági terv mellett, azonban az állami engedélyező hatóságok később elrendelték, hogy a vizsgálat idejére távolítsák el a csoportból – írja a People. A WRAL News azt írja: Taris következő tárgyalására április 30-án kerül sor.