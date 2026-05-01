Horrorbaleset a munka ünnepén: 5 ember halt meg a lezuhant repülőgépen
A szörnyű tragédiát egyelőre vizsgálják a hatóságok.
Öt ember meghalt egy kisrepülőgép balesetében az egyesült államokbeli Texasban - közölték a helyi hatóságok pénteken.
Ruben Becerra, az állam délnyugati részén fekvő Hays megye elöljárója közösségi médiában megjelent nyilatkozata szerint a kisrepülő nagy sebességgel közlekedett, amikor Wimberly városánál, Austin közelében lezuhant. Elmondta, hogy a fedélzeten tartózkodó öt ember életét vesztette.
A Szövetségi Légügyi Hivatal szerint egy Cessna típusú kisrepülőgépről van szó. A vizsgálatot a hivatal és a közlekedésbiztonsági hatóság közösen vezeti. Az áldozatok kilétét egyelőre nem közölték.
Hírlevél-feliratkozás
