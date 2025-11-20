RETRO RÁDIÓ

Szijjártó Péter: az őrület a legvisszafogottabb kifejezés arra, ami Brüsszelben zajlik

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.20.
Módosítva: 2025.11.20.
Szijjártó Péter Ukrajna Brüsszel

„Az őrület a legvisszafogottabb kifejezés arra, hogy miközben bebizonyosodott az, hogy Ukrajnában egy háborús maffia, egy korrupt államhatalmi rendszer működik, Brüsszel újabb százmilliárd eurót akar az országba küldeni az európai emberek pénzéből” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben.

szijjártó péter
Szijjártó Péter: az őrület a legvisszafogottabb kifejezés arra, ami Brüsszelben zajlik (Fotó: Purger Tamás)

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanácsülést megelőzően kijelentette, hogy egy normális helyen ilyen esetben villámgyorsan leállítanák a kifizetéseket a korrupt rezsim számára, s pénzügyi elszámolást követelnének.

„Szerintem ezt kellene tenni (…) Európai emberek pénzét többé egy ilyen háborús maffiának elküldeni nem szabad” – mondta, rámutatva, hogy ezzel szemben Ursula von der Leyen egy olyan levelet küldött a tagállamoknak, amelyben további csaknem százmilliárd euró Ukrajnába küldéséről ír.

Ha mi azt a érzetet akarjuk kelteni Európában, hogy komolyan vesszük a korrupciót, akkor az Európai Bizottság elnökének nem kellett volna ilyen levelet küldenie

– fogalmazott. Hozzátette: „És ezért természetesen fel fogom hozni ezt a kérdést, az meg a brüsszeli demokrácia állapotáról mond el mindent, hogy egy ilyen súlyos ügyben még a helyzet megvitatásának a lehetőségét is elutasítják.”

Szijjártó Pétert megkérdezték arról is, hogy az Európai Bizottság egy vészhelyzeti mechanizmust hozna létre, amelynek értelmében a katonai konvojok anélkül haladhatnának át a tagállamok területén, hogy erre külön engedélyt kapnának az érintett országtól.

„Van egy háborús pszichózis Brüsszelben (…) Teljesen egyértelmű, hogy a brüsszeli és a nyugat-európai politikusok a háború meghosszabbításán dolgoznak” – vélekedett.

„Ez elképesztő, ez rendkívül veszélyes, s minden egyes ilyen intézkedés, ami újabb fegyverszállításokat, újabb pénzküldést irányoz elő, ami megkönnyíti a fegyverszállítást, az mind-mind háborúpárti javaslat, mind-mind nagyon veszélyes” – figyelmeztetett.

„Mi továbbra is azt gondoljuk, hogy az Európai Uniónak egyetlenegy dolga lenne, mégpedig az, hogy támogassa az amerikai béke-erőfeszítéseket azonnal és feltétel nélkül” – hangsúlyozta.

Majd leszögezte, hogy Magyarország kormánya továbbra is teljes mértékben támogatja Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit, és kész helyszínt biztosítani a jövőbeli béke-csúcstalálkozónak, amikor a felek készen állnak erre.

A miniszter kifejtette, hogy a brüsszeli vezetés illúziókat kerget az ukrajnai háborúval kapcsolatban, az idő ugyanis nem Ukrajnának dolgozik. „A háború már közel négy éve folyik, és Oroszország egyre több ukrán területet foglal el. Tehát a kérdés nem az, hogy Ukrajna visszaszorítja-e Oroszországot, hanem az, hogy Oroszország egyre több területet foglal el Ukrajnában. Ráadásul a szankciók nem kényszerítik térdre az orosz gazdaságot” – tudatta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu