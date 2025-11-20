„Az őrület a legvisszafogottabb kifejezés arra, hogy miközben bebizonyosodott az, hogy Ukrajnában egy háborús maffia, egy korrupt államhatalmi rendszer működik, Brüsszel újabb százmilliárd eurót akar az országba küldeni az európai emberek pénzéből” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben.

Szijjártó Péter: az őrület a legvisszafogottabb kifejezés arra, ami Brüsszelben zajlik (Fotó: Purger Tamás)

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanácsülést megelőzően kijelentette, hogy egy normális helyen ilyen esetben villámgyorsan leállítanák a kifizetéseket a korrupt rezsim számára, s pénzügyi elszámolást követelnének.

„Szerintem ezt kellene tenni (…) Európai emberek pénzét többé egy ilyen háborús maffiának elküldeni nem szabad” – mondta, rámutatva, hogy ezzel szemben Ursula von der Leyen egy olyan levelet küldött a tagállamoknak, amelyben további csaknem százmilliárd euró Ukrajnába küldéséről ír.

Ha mi azt a érzetet akarjuk kelteni Európában, hogy komolyan vesszük a korrupciót, akkor az Európai Bizottság elnökének nem kellett volna ilyen levelet küldenie

– fogalmazott. Hozzátette: „És ezért természetesen fel fogom hozni ezt a kérdést, az meg a brüsszeli demokrácia állapotáról mond el mindent, hogy egy ilyen súlyos ügyben még a helyzet megvitatásának a lehetőségét is elutasítják.”

Szijjártó Pétert megkérdezték arról is, hogy az Európai Bizottság egy vészhelyzeti mechanizmust hozna létre, amelynek értelmében a katonai konvojok anélkül haladhatnának át a tagállamok területén, hogy erre külön engedélyt kapnának az érintett országtól.

„Van egy háborús pszichózis Brüsszelben (…) Teljesen egyértelmű, hogy a brüsszeli és a nyugat-európai politikusok a háború meghosszabbításán dolgoznak” – vélekedett.

„Ez elképesztő, ez rendkívül veszélyes, s minden egyes ilyen intézkedés, ami újabb fegyverszállításokat, újabb pénzküldést irányoz elő, ami megkönnyíti a fegyverszállítást, az mind-mind háborúpárti javaslat, mind-mind nagyon veszélyes” – figyelmeztetett.

„Mi továbbra is azt gondoljuk, hogy az Európai Uniónak egyetlenegy dolga lenne, mégpedig az, hogy támogassa az amerikai béke-erőfeszítéseket azonnal és feltétel nélkül” – hangsúlyozta.