Kiszivárgott Von der Leyen újabb ukrán pénzeket követelő levele

Európa nem engedheti meg magának a tehetetlenséget, sem a habozás, sem a tökéletes vagy egyszerű megoldások keresése miatt, amelyek nem léteznek – emelte ki.

„A 2026-ra szükséges 103,2 milliárd eurós katonai szükségletek felét Ukrajna tudja finanszírozni, így 51,6 milliárd eurós hiány marad. Ezt a hiányt a partnereknek kell fedezniük, a szükséges makrofinanszírozási támogatáson felül. Az IMF előrejelzései szerint, amelyek a háború 2026 végére történő befejezését feltételezik, és figyelembe véve az ukrán hatóságok katonai támogatásra vonatkozó előrejelzéseit, a 2026–2027-es időszakra vonatkozó becsült fennmaradó szükségletek összesen 135,7 milliárd eurót tesznek ki” – fedte fel a megdöbbentő számokat Von der Leyen.

A fenti adatok a már megígért támogatásokon felül értendők.

Az IMF előrejelzése szerint Ukrajna középtávon továbbra is jelentős külső finanszírozási igényekkel fog szembesülni, még abban az esetben is, ha a háború 2026-ban véget ér

– hangsúlyozta az Európai Bizottság elnöke.

A mellékletben található egy táblázat is, amely összefoglalja az Ukrajna támogatása szempontjából releváns számokat. Eszerint a következő két évben összesen 135,7 milliárd eurós teljes hiánnyal számol, amelyből 83,4 milliárd euró lenne a katonai kiadás. Ez az összeg azonban csak abban az esetben tartható, ha 2026-ban véget ér az orosz–ukrán háború.

A gyorsaság elengedhetetlen – sürget Von der Leyen, aki szerint „Ukrajnának most kell harcolnia”.

Az Európai Bizottság elnöke ezután részletezte a megoldási javaslatokat, amelyek közül az első a tagállamok hozzájárulásaiból Brüsszel által nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

„A szükséges pénzügyi támogatás nyújtásának legközvetlenebb módja az lenne, ha a tagállamok önkéntes kétoldalú hozzájárulásokat (azaz támogatásokat) nyújtanának az uniónak, a tagállamok által nemzeti eljárásaiknak megfelelően jóváhagyandó hozzájárulási megállapodások alapján. Az unió ezután megfelelő feltételek mellett vissza nem térítendő támogatást nyújtana Ukrajnának. Ez az opció nem jár új közös kötelezettségekkel, és nem igényel további garanciákat vagy kártalanításokat, de közvetlenül hatással van a tagállamok költségvetésére” – írta Von der Leyen, hívta fel rá a figyelmet az Index.

Egy alternatív megközelítés, amely nem támaszkodik a tagállamok támogatásaira és nem növeli Ukrajna adósságfenntarthatósági problémáit, az lehetne, ha az unió korlátozott visszkereseti joggal rendelkező hitelt nyújtana, amelyet az unió a pénzügyi piacokon felvett hitelből finanszírozna. Bár a kölcsönt Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszországtól kártérítést kap az okozott károkért, a kártérítési kölcsönnel szemben az lenne a fő különbség, hogy nem a befagyasztott orosz eszközöket birtokló pénzügyi intézmények készpénzállományából származna

– vázolta fel a második opciót, hozzátéve, hogy ehhez „a tagállamoknak jogilag kötelező erejű, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és igényelhető garanciákat kellene nyújtaniuk”. Ennek egy másik megvalósítási lehetősége lenne egy úgynevezett különleges célú vállalkozást (SPV).