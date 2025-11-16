Szijjártó Péter: Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentességét
Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét, legyen szó tanulásról, turizmusról vagy bármilyen fajta kapcsolatépítésről - jelentette be vasárnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Péter közölte, hogy a kínai intézkedésekre válaszul Magyarország is egy évvel meghosszabbítja a hatályát annak a vízumkönnyítési rendeletnek, amelyet akkor léptettek életbe, amikor Peking először bejelentette a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét.
Így továbbra is 48 órán belül adjuk ki a vízumot azoknak a kínai vállalatvezetőknek, üzletembereknek, akik Magyarországra érkeznek a gazdasági és kereskedelmi együttműködés fejlesztésének céljából
- húzta alá. Szijjártó Péter rámutatott, hogy a két ország közötti együttműködés a kínai elnök tavalyi látogatásával újabb lendületet kapott, amit ezek a friss hírek is alátámasztanak.
Jó hír tehát, hogy Magyarország stratégiája működik. Mi nem a világ blokkokra osztásában vagyunk érdekeltek, hanem abban, hogy a konnektivitás keretében olyan globális együttműködés valósuljon meg, amely a kölcsönös tiszteletre és a szabályok tiszteletben tartására alapul
- összegzett.
