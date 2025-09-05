Pezsgő élet, ezernyi emlék – ilyen volt Zugló régen, retró galéria

A képek között megtalálható a Bosnyák tér, ahol a 60-as évek végén és a 70-es évek elején még a zuglói villamos kocsiszín tetejéről nyílt kilátás, és ahol a Páduai Szent Antal-templom impozáns látványa meghatározta a tér arculatát. A Csömöri úti Vásárcsarnok és a környék üzletei pedig visszarepítenek azokba az időkbe, amikor a sarki kisboltok és a vásárcsarnok voltak a helyi közösség szíve. Itt cseréltek híreket a helyiek, ez volt az élet helyszíne. Nézd meg a képeket és érezd át a retró hangulatot és Zugló varázsát!

1953-ban készült ez a retró kép. XIV. kerület, Zugló, a Városliget vidámparkjában lévő Hordóban szórakoznak az emberek (Forrás: Fortepan / Fortepan/Album083)

Retró vidámpark és állatkert – Zugló kincsei képekben!

Nem maradhatnak ki a Városliget legendás helyszínei sem: az 50-es évek vidámparkjának forgataga, a Fővárosi Nagycirkusz elegáns épülete az Állatkerti körúton, vagy az Ipari Vásár pezsgő eseményei mind-mind megidézik a régi zuglói hétköznapokat. Az 1983-ban készült kép a Kassai téri felüljáróról pedig jól mutatja, hogyan változott a kerület közlekedési hálózata az elmúlt évtizedekben.

A képgaléria különösen szívhez szóló része a gyerekkor hangulatát idéző játszóterek ábrázolása. Az 1960-as, 70-es évek lakótelepeinek terein a fémcsúszdák, körhinták és homokozók voltak az önfeledt játék színterei, ahol a gyerekek a nyári esték nagy részét töltötték. A városrész legendás figurái, sportolói és művészei pedig tovább színesítették a közösség életét.

Ez a képgaléria nem csupán egy egyszerű fotógyűjtemény, hanem egy emlékkönyv, amely generációkat köt össze. A fiatalabbak bepillantást nyerhetnek a múltba, míg az idősebbek egy nosztalgikus utazás során újraélhetik fiatalságuk zuglói pillanatait.

Ha te is szereted a város múltját vagy kötődsz Zuglóhoz, ezt a képgalériát mindenképp érdemes megnézned. Egy darabka történelem, ami megmutatja: Zugló nemcsak egy kerület, hanem közösség, élmények és emlékek tárháza.