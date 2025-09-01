RETRO RÁDIÓ

Budapest retró kincsei – elvarázsolt budai utcák a XII. kerületben

Budapest XII. kerülete, a Hegyvidék a főváros egyik legkülönlegesebb része. Város és természet határán, a budai hegyek ölelésében terül el. Sajátos hangulatát a tiszta levegő, a zöldövezeti utcák és a történelmi épületek együttese adja. Most retró képeken láthatod a természet régi arcát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.01. 07:30
retró képgaléria XII. kerület

A kerületben található a Normafa, amely nemcsak kirándulóhely, hanem igazi közösségi tér is: télen szánkó- és sípályák, nyáron túraösvények, csodás kilátás várja a látogatókat. Innen nyílik rálátás a teljes fővárosra, tiszta időben pedig a Pilis és a Mátra vonulatai is felsejlenek. A XII. kerület retró bája még ma is elvarázsol!

retró
Retró Budapesti séta a XII. kerületben. A képen a Normafa út 26. Napköziotthon látható 1959-ben (egykor Krausz-villa) Forrás: Fortepan / Nagy Gyula

Retró képeken a Hegyvidék varázsa

A XII. kerület nem csupán természeti kincsekben gazdag, hanem kulturális és építészeti értékekben is. Villanegyedeiben szecessziós, modernista és kortárs házak váltják egymást, a Gesztenyéskert pedig pezsgő kulturális életet kínál. Az itt álló Szent László-templom és a városmajori Jézus Szíve-templom a budapesti egyházi építészet kiemelkedő alkotásai.

A Hegyvidék mindig is vonzotta a művészeket, tudósokat és közéleti szereplőket, akik nyugalmat és inspirációt kerestek itt. A kerület egyszerre ad otthont elegáns villáknak és családias társasházaknak, modern oktatási intézményeknek is.

A XII. kerület értéke abban rejlik, hogy a nagyvárosi lüktetés mellett megőrzi a természet közelségét és a kisvárosias hangulatot. Nem véletlen, hogy sokak számára a Hegyvidék Budapest egyik legélhetőbb és legvonzóbb kerülete. Itt található a Városmajor is, ahol a zöld gyep ma is ugyanúgy hívogatja a gyerekeket, szerelmeseket, kutyákat és emlékeket, mint évtizedekkel ezelőtt. A park sarkában álló játszótér még őrzi a régi idők szellemét, a háttérben magasodó templom és a málló padok között könnyen elképzelhetjük a '70-es évek piknikező családjait. 

A XII. kerület retró emléke nem hivalkodó. Nem reklámozza magát, nem világít neonfényekkel. Inkább suttog: egy pad nyikorgásával, egy nyári zápor utáni földszaggal, vagy egy lépcsőházban visszhangzó gyereknevetéssel. Ha legközelebb a XII. kerületben jársz, ne csak a panorámát keresd. Nézz körbe az elfeledett sarkokon, a félig nyitva hagyott kapualjakon, a házfalakra szegezett régi címtáblákon. Hallgasd meg, mit mesélnek. Mert a retró hegyvidéki emlékek belevésődtek a budapestiek életébe. Egy korszaké, amit mindig magunkal hordunk, bárhová is megyünk.

A retró képgalériát az alábbi képre kattintva láthatod!

Buda emlékei – XII. kerületi retró képek

fotó2025.08.26

 

 

 

 

 

Top hírek

