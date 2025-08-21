RETRO RÁDIÓ

“Átbeszélni tilos!” – gépfegyveres katonák, ellenőrzések: ilyen volt a határátlépés a szocializmusban – galéria

Retró fotókon a határellenőrzések. Utazz velünk a múltba a képek segítségével! Így mentünk külföldre a szocializmusban.

Megosztás
Szerző:
Létrehozva: 2025.08.21. 17:00
retró szocializmus határ

Egészen elképesztő, de a határok nélküli Európa gondolata már 40 évvel ezelőtt, 1985-ben megszületett. Németország, Franciaország, Belgium, Hollandia és Luxemburg elképzeléséhez akkoriban persze még esélye sem volt Magyarországnak csatlakozni. A szocializmus velejárója volt a kifejezetten szigorú határellenőrzés is, így annak teljes elhagyása akkoriban sokak számára elképzelhetetlennek tűnt. Aztán 2007-ben mégis csatlakoztunk a schengeni rendszerhez, de az már egy másik történet…

Határellenőrzés a szocializmusban: sokan meg se tapasztalják manapság, milyen egy igazi határellenőrzés
Határellenőrzés a szocializmusban: sokan meg se tapasztalják manapság, milyen egy igazi határellenőrzés  Fotó: Fortepan

Ilyen volt a határátlépés a szocializmusban!

Térjünk vissza a rendszerváltás előtti Magyarországra, a szocializmusba, amikor a 6-8 órás várakozás teljesen természetes volt, mint ahogy a komolyan felfegyverzett határőrök látványa is.

Az alábbi képre kattintva végignézheted retró galériánkat a rendszerváltás előtti határhelyzetről:

"Átbeszélni tilos!" Ilyen volt a határátlépés a szocializmusban

fotóma, 08:09Fotók: Fortepan

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu