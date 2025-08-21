“Átbeszélni tilos!” – gépfegyveres katonák, ellenőrzések: ilyen volt a határátlépés a szocializmusban – galéria

Egészen elképesztő, de a határok nélküli Európa gondolata már 40 évvel ezelőtt, 1985-ben megszületett. Németország, Franciaország, Belgium, Hollandia és Luxemburg elképzeléséhez akkoriban persze még esélye sem volt Magyarországnak csatlakozni. A szocializmus velejárója volt a kifejezetten szigorú határellenőrzés is, így annak teljes elhagyása akkoriban sokak számára elképzelhetetlennek tűnt. Aztán 2007-ben mégis csatlakoztunk a schengeni rendszerhez, de az már egy másik történet…

Határellenőrzés a szocializmusban: sokan meg se tapasztalják manapság, milyen egy igazi határellenőrzés Fotó: Fortepan

Ilyen volt a határátlépés a szocializmusban!

Térjünk vissza a rendszerváltás előtti Magyarországra, a szocializmusba, amikor a 6-8 órás várakozás teljesen természetes volt, mint ahogy a komolyan felfegyverzett határőrök látványa is.

Az alábbi képre kattintva végignézheted retró galériánkat a rendszerváltás előtti határhelyzetről: