“Átbeszélni tilos!” – gépfegyveres katonák, ellenőrzések: ilyen volt a határátlépés a szocializmusban – galéria

Retró fotókon a határellenőrzések. Utazz velünk a múltba a képek segítségével! Így mentünk külföldre a szocializmusban.
Egészen elképesztő, de a határok nélküli Európa gondolata már 40 évvel ezelőtt, 1985-ben megszületett. Németország, Franciaország, Belgium, Hollandia és Luxemburg elképzeléséhez akkoriban persze még esélye sem volt Magyarországnak csatlakozni. A szocializmus velejárója volt a kifejezetten szigorú határellenőrzés is, így annak teljes elhagyása akkoriban sokak számára elképzelhetetlennek tűnt. Aztán 2007-ben mégis csatlakoztunk a schengeni rendszerhez, de az már egy másik történet…
Térjünk vissza a rendszerváltás előtti Magyarországra, a szocializmusba, amikor a 6-8 órás várakozás teljesen természetes volt, mint ahogy a komolyan felfegyverzett határőrök látványa is.
Az alábbi képre kattintva végignézheted retró galériánkat a rendszerváltás előtti határhelyzetről:
