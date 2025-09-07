Retró galéria: Neontól ragyogott az éjszaka – gyönyörű képeken a fülledt éjszakai élet

A múlt század éjszakai élete, máig különleges lenyomatot hagyott a magyar nagyvárosokban. Ebben az időszakban az utcákat, főtereket és sétálóutcákat a neonfények uralták: a fényreklámok és világító céglogók nem csupán reklámok voltak, hanem egy korszak szimbólumai. A századvég felé már a szocialista hiánygazdaság lassú oldódása és a piacgazdaság hirtelen betörése egyaránt visszaköszönt ezekben a vibráló fényekben. Ezek a retró képek nosztalgiát ébresztenek, és egy olyan időszakot idéznek fel, amikor a városok éjszakai arca varázslatosan színes és élő volt.

Retró Magyarország: A kép Budapesten, a VI. kerületi Nagymező utca 22–24. szám alatt készült 1938-ban, a Radius Filmszínház esti fényreklámjaival.

Forrás: Fortepan / Danassy Károly

Retró neon álomban fürdő utcák

Budapest, Debrecen, Szeged, Pécs vagy Miskolc: mindegyik városközpont esti fényáradata egyszerre jelentette a modernizációt és a már letűnt világ megőrzött pillanatait. A kékes, pirosas, zöld neonfeliratok a sétálóutcáknak és közlekedési csomópontoknak sajátos hangulatot adtak. A „Centrum Áruház”, a „Közért” vagy a „Gourmand Eszpresszó” fényreklámjai nem csak reklámok voltak, hanem az akkori városi éjszaka elengedhetetlen elemei.

Néhány ikonikus helyszín is megőrződött a képeken: Szekszárd vasútállomásának étterme, az 1971-es „Resti”, vagy Pécs Széchenyi tere 1967-ben, ahol még a múlt század hatvanas éveinek atmoszférája érezhető. Vácon a Széchenyi utca 1966-ban, a Görgey Artúr (akkor Beloiannisz) utcától a Március 15. tér felé nézve, szintén ezt a különleges, retró városi arcot tükrözi.

Budapest egyes részein is élénk neonfények világították meg a köztereket: az V. kerületi Ferenciek tere (akkor Felszabadulás tér) és a Párizsi udvar 1966-ban. Továbbá a X. kerület Albertirsai úti vásárának területe, ahol az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár kapcsán az önkiszolgáló boltok fényreklámjai ragyogtak. Szombathelyen a Március 15. tér 1. számú ház, illetve Miskolctapolcán, a Sziget presszó bejárata ugyancsak visszaadják ezt a különleges hangulatot.

Ma már alig maradt a neonból valami, a korszerű, energiatakarékos LED-es világítás kiszorította a klasszikus neonokat. Ugyanakkor a fotókon és archív felvételeken visszanézve különleges atmoszférát idéznek meg, amely sokakban gyermekkori emlékeket ébreszt, egy időszakot, amikor a város éjszakai arca vibráló, színes és kicsit titokzatos volt.

Galériánkban most felidézzük, hogyan ragyogtak a magyar nagyvárosok éjszakái a múltban.