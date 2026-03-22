Gyógyvíz, kvíz, történelem, Budapest: 10 nehezebb kérdés a fürdőváros titkairól

Budapestet nem véletlenül emlegetik fürdővárosként: a főváros gyógyfürdői egyszerre őrzik a római, a török és a modern városi kultúra nyomait. A víz világnapja jó apropó arra, hogy ne csak csobbanjunk, hanem a tudásunkban is megmártózzunk. Töltsd ki a kvízt!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.22. 14:30
Március 22-én tartják a víz világnapját, melynek révén az ENSZ 1993 óta minden évben a víz jelentőségére és a vízzel kapcsolatos globális kihívásokra irányítja a figyelmet. A 2026-os tematika a víz és a nemi egyenlőség kapcsolatát emeli ki, de a nap arra is emlékeztet, hogy a víz nemcsak erőforrás, hanem kultúra, egészség és várostörténet is. Ha úgy gondolod, mindent tudsz a budapesti gyógyfürdőkről, akkor bátran tedd magad próbára, töltsd ki ezt a kvízt!

A kvízben a Rudas fürdővel kapcsolatban is van kérdés.
Rápihennek a kvízre. Fürdőzők a felújított Rudasban Fotó: Kovács Tamás/MTI

Vár a fürdővízkvíz!

Budapest ebből a szempontból külön kategória. A hivatalos fürdőismertető szerint a fővárosban 123 természetes hőforrás és fúrt kút ad naponta mintegy 70 millió liter, 21–78 Celsius-fokos termálvizet. A római kori előzmények, a török fürdők öröksége, a felújítás alatt álló szecessziós Gellért, a Zsigmondy-féle fúrások nyomán megszülető Széchenyi vagy a gyógyulás emléktábláit őrző Lukács mind azt mutatják: Budapesten a víz szó szerint várost formált. A következő kvízben ezt a különleges gyógyfürdős világgal kapcsolatos ismeretet lehet próbára tenni — itt már nem a „felismerem a medencét Instáról”-szint számít.

 

1. Melyik adatpár írja le helyesen Budapest termálvíz-rendszerét
2. Melyik budapesti fürdőt tartják Pest első gyógyfürdőjének?
3. Melyik fürdő története kapcsolódik a 12. században a betegek gyógyításával foglalkozó johannita lovagokhoz?
4. Melyik budapesti fürdőt nevezték a 17. században Sárosfürdőnek, a forrásvízzel felkavarodó iszap miatt?
5. Melyik fürdő török magját jellemzi a 10 méter átmérőjű kupola, a nyolc pillér és a nyolcszögletű medence?
6. Melyik fürdő ivócsarnokában fogyasztható a Hungária, az Attila és a Juventus forrás vize?
7. Melyik budapesti fürdőben hozták létre 1979-ben a főváros első, komplex fürdőgyógyászati nappali kórházi részlegét?
8. Melyik fürdő szerepel a vállalattörténetben 1930-ban megnyitott szaniter fürdőként?
9. Melyik budapesti fürdő vízellátását biztosítja az 1938-ban üzembe állított Szent István II. kút?
10. Melyik felel meg a Rudas orvosi medencefürdőjének hivatalos vízösszetétel-leírásának?

 

