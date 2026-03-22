Gyógyvíz, kvíz, történelem, Budapest: 10 nehezebb kérdés a fürdőváros titkairól

Március 22-én tartják a víz világnapját, melynek révén az ENSZ 1993 óta minden évben a víz jelentőségére és a vízzel kapcsolatos globális kihívásokra irányítja a figyelmet. A 2026-os tematika a víz és a nemi egyenlőség kapcsolatát emeli ki, de a nap arra is emlékeztet, hogy a víz nemcsak erőforrás, hanem kultúra, egészség és várostörténet is. Ha úgy gondolod, mindent tudsz a budapesti gyógyfürdőkről, akkor bátran tedd magad próbára, töltsd ki ezt a kvízt!

Rápihennek a kvízre. Fürdőzők a felújított Rudasban Fotó: Kovács Tamás/MTI

Vár a fürdővízkvíz!

Budapest ebből a szempontból külön kategória. A hivatalos fürdőismertető szerint a fővárosban 123 természetes hőforrás és fúrt kút ad naponta mintegy 70 millió liter, 21–78 Celsius-fokos termálvizet. A római kori előzmények, a török fürdők öröksége, a felújítás alatt álló szecessziós Gellért, a Zsigmondy-féle fúrások nyomán megszülető Széchenyi vagy a gyógyulás emléktábláit őrző Lukács mind azt mutatják: Budapesten a víz szó szerint várost formált. A következő kvízben ezt a különleges gyógyfürdős világgal kapcsolatos ismeretet lehet próbára tenni — itt már nem a „felismerem a medencét Instáról”-szint számít.