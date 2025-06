Budapest régen: Így vészelték át annak idején a fővárosiak a nyári hőséget - galéria

A hétvégén újra megérkezik a jó idő, az időjárás előrejelzés szerint 30-31 Celsius fok is várható Budapesten. A hatalmas kánikulát különösen nehéz elviselni a fővárosban, de szerencsére Budapest bővelkedik strandokban és vízi parkokban. Ezen kívül számtalan lehetőség nyílik a főváros lakóinak, hogy elviselhetőbb legyen a kánikula: a budai hegyek és a városi parkok kiválóak lehetnek egy hűsítő sétához vagy egy árnyékos piknikhez. A szabadtéri mozik tárháza szintén számottevő, hamarosan pedig a Római-parti szabadstrandok is megnyitnak, ha valaki a Duna vízében hűtené le magát. Tartson velünk egy időutazásra, mert most megmutatjuk: így hűsöltek régen a fővárosiak.

Így hűsöltek régen: Duna strandfürdő az Újlaki rakparton, 1933

Fotó: Fortepan

Így hűsöltek régen a fővárosban

A Margitsziget régen is a forró nyári napok közkedvelt célpontja volt: ideális strandolásra, sportolásra, vagy akár egy piknikre az árnyékot adó lombok alatt.

Régen sem volt ez másként: a margitszigeti Palatinus strandfürdő 1919 óta a budapestiek egyik közkedvelt strandja.

A Palatinus volt az első strandfürdő, ahol Budapesten szabadtéren lehetett fürdőzni. A strand ráadásul nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy lépést tartson a korszerű attrakciókkal, így például 1937-ben már volt hullámmedence, sőt, a nagymedencéje egészen a II. világháborúig Európa legnagyobbjának számított.

Strandolók a margitszigeti Palatinus strandfürdő területén 1949-ben

Fotó: Fortepan / Gyulai Gaál Krisztián

A nyári szünidőt a budapesti gyerekek nagyrészt napközis táborokban töltötték.

Ilyen volt például kezdetben a cserkésztábor, vagy az 1950-es évektől létező úttörőtábor, de közkedvelt volt például a Magyar Honvédelmi Sportszövetség által szervezett kajak tábor is.

Népszerűek voltak a vállalati nyaralók is. A budapesti üdülők egy részét a Margitszigeten létesítették. Ilyen volt az 1930-as években a Lipótvárosi Kaszinó sportháza, amely később a Futura Testedző Egylet kezébe került.

Természetesen régen sem volt mindenki a strandok szerelmese; van, akinek a nyár a társasági eseményekről szólt: kertipartik, tennisz meccsek, teadélutánok, de zsúfolásig teltek meg a budapesti kávéházak és a kertvendéglők is.

Az alábbi képgalériában megtekintheti, hogyan teltek régen a forró nyári napok Budapesten: