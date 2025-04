Ekkor nyitnak a strandok a fővárosban – Van, amelyik már most hétvégén fogad

Az igazi strandidő még várat magára, de aki fürdőzni szeretne, már most is több helyen megteheti a fővárosban, akár szabadtéren is. Mutatjuk, mikor nyitnak a strandok, és azt is, hogyan juthatunk idén kedvezményes belépőhöz!