Szentkirályi Alexandra jó hírt közölt a fővárosi fürdőkről a budapestiekkel

Jó hírrel indult a hét a budapestiek számára. Hamarosan nyitnak a budapesti fürdők, ahová a jövőben könnyebben lehet majd eljutniuk azoknak, akik fővárosi lakcímkártyával rendelkeznek.

Elérhetőbbé válnak a budapesti fürdők a fővárosiak számára. Szentkirályi Alexandra szerint a budapestiek végül jól jártak és ez a fontos! (Fotó: Mirkó István)

Szentkirályi Alexandra a Facebookon jelentette be:

Hamarosan minden budapesti kedvezményesen használhatja a fürdőinket és gyógyfürdőinket!

A frakcióvezető szerint kezdetnek nem rossz az a javaslatcsomag, amely a helyiek számára igyekszik elérhetőbbé tenni a budapesti fürdőket és amelyet február 10-én el is fogadott a fővárosi önkormányzat városfejlesztési bizottsága.

Ebben szerepel a többi között

a Zsigmondy kártya digitalizálása,

digitalizálása, a fürdők hosszabb nyitvatartási ideje, továbbá

ideje, továbbá speciális kedvezményeket is biztosítana a budapesti lakosoknak.

Vitézy Dávid is büszkén osztotta meg a budapesti fürdőkkel kapcsolatost jó hírt a budapestiekkel – szintén a Facebookon. Kihangsúlyozta, hogy az általa kezdeményezett javaslatcsomag átment és ezzel meg is kezdődött a munka.

Pedig valójában eddig nem sok dolga volt.

Az általa most benyújtott kezdeményezés ugyanis nem más, mint a Szentkirályi Alexandra és a Fidesz-KDNP frakció korábbi javaslata. Ráadásul azt korábban éppen Vitézy hathatós közreműködésének is köszönhetően leszavazta a közgyűlés.

A budapesti fürdők elérhetőbbek lesznek a fővárosiaknak. Szentkirályi Alexandra szerint ez fontosabb annál, mint az hogy ki fürdőzik ennek a sikerében

(Fotó: Marina Zvada / Pexels)

Ennek egy lebutított változatát nyújtotta be a sajátjaként, a saját politikai céljainak szolgálatában. Szentkirályi Alexandra egy tavaly novemberi Facebook posztjában is szorgalmazta már azokat az intézkedéseket, amelyek most átmentek a közgyűlésen. Ennek ellenére a frakcióvezető kijelentette:

Az a fontos, hogy a budapestiek végül jól jártak. Közel sem annyira jól, mint az eredeti javaslatom szerint jártak volna, de kezdetnek nem rossz

A fővárosi politikus azzal zárta a bejegyzését, hogy „a politika nem hiúsági kérdés”. Hozzátette: dolgoznak tovább, ahogyan eddig is: nap, mint nap a budapestiekért. Ahogyan azt tették akkor is, amikor hónapokkal Vitézy Dávid kezdeményezése előtt javasolták már a 70% kedvezményt a fürdőbelépőkre a budapestieknek reggel és este kétszer 2 órás idősávban.