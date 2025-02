Hajléktalanprobléma felszámolása: Vége Karácsony semmittevésének, van fény az alagút végén

Budapest egyik legnagyobb kezeletlen problémáját okozta, hogy Karácsony Gergely és a baloldali városvezetés hajléktalan fronton is öt éve a lovak közé dobta a gyeplőt. Az ellátásban érdemi fejlesztésnek nyoma sem volt, az országban lévő fedél nélküliek fele pedig a fővárosban kötött ki. A rászorulók döntő többsége azonban nem veszi igénybe a fővárosi szállókat azok állapota miatt. Így maradnak az utcán, kéregetnek, vannak, akik agresszívan vegzálják a járókelőket. A hajléktalanprobléma sem nekik, sem a budapestieknek nem jó, de a "csődpolgármester" annyira sem volt képben, hogy tudta volna a tél beállta előtt: körülbelül hány hajléktalan is van az általa vezetett város utcáin. Szentkirályi Alexandra frakcióvezető legutóbbi javaslata szerint egy olyan mintaprogram indulhat, amelynek köszönhetően legalább 50 rászorulónak biztosít munkát majd a főváros, emellett a lakhatásban és előtakarékosságban is segíteni fogják őket.

Hajléktalanprobléma: Szentkirályi Alexandra kezdeményezését megszavazta a közgyűlés, ezzel legalább 50 hajléktalan kaphat új életet és kiléphet kiszolgáltatottá vált helyzetéből / Fotó: Hatlaczki Balazs

A hajléktalanok láttán kettős érzés lesz úrrá az emberen: egyrészt a sajnálat, hiszen borzalmas így élni, másrészt viszont a bosszúság: miért kell a városlakóknak ezzel a helyzettel együtt élniük? Miért nem használhatják nyugodtan a parkokat, miért nem lehet úgy keresztülmenni egy aluljárón, hogy ne kéregetőbe vagy matracba botoljanak, miért kell húgyszagban közlekedni, szemetet kerülgetni? Egyáltalán, miért kell hagyni, hogy embertelen állapotok között az utcán menjenek tönkre kilátástalan helyzetbe került emberek? Azért, mert a minimális különbséggel újrázó Karácsony Gergely főpolgármester nem tett szinte semmit annak érdekében, hogy ne így legyen.

A hajléktalanság kérdésével öt éve nem törődő Karácsony Gergely még most sem akar szembenézni a problémával, miközben az ellátórendszer fejlesztésre szorul / Fotó: Hatlaczki Balazs

A főpolgármester még tavaly ősszel is abban látta a megoldást, hogy csatlakozva egy nemzetközi projekthez, kizárólag a belvárosban és kizárólag szemrevételezéssel összeszámoltatta, hányan élnek az utcán. Az "eredmény" nyilvánvaló nevetséges lett. Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője korábban az ellátórendszer fejlesztésére tett javaslatot, de a baloldal számára nem volt fontos a kérdés, azt a kezdeményezést leszavazta a DK és a Tisza Párt.