Rejtett milliárdok, jutalomeső - Így vezeti meg a baloldal a budapestieket

Gyakorlatilag palira veszi a budapestieket és a látszatra sem ad már a fővárosi baloldal. Bár Szaniszló Sándor, a DK fővárosi frakcióvezetője például azt állította, csak ő kapott a polgármesteri munkájáért extra juttatást, kiderült a valóság: volt ott még más is! Sőt több baloldali kerületben volt szintén zsíros jutalomosztás. De a Karácsony-vezette fővárosban sorjáznak a korrupciógyanús ingatlanmutyik, rejtett milliárdok és teljes a káosz. A "csődpolgármester" eladósította Budapestet, de még ezután is hitelből (!) osztogatott 10 milliós jutalmakat. Aztán egyszer csak 5 évnyi semmittevés és csőddel riogatás után kiderül Rákosrendező kapcsán: mégis van több mint tízmilliárd forint egyedi bevétel a Budapesti Közműnél, a főváros cégénél, amiből a telekügyletet bonyolítanák. Teljes a kabaré, nevetnénk is ha nem a mi jövőnk lenne a tét.

Rejtett milliárdok: Legutóbb Rákosrendező kapcsán derült ki, hogy dugipénze van a fővárosnak, amelyből a Budapesti Közmű megvenné a területet. Aztán külső céget vonnának be a baloldali telekügyletbe, amely vélhetően a Wallis cégcsoporthoz tartozik

Míg a baloldal félrevezette a budapestieket, a "tökig unt" és átlátszó baloldali mantrára verte a dobot –a kormányra mutogatott és kivéreztetésről skandált–; addig a pénztelenségre hivatkozva alig volt fejlesztés úgy a fővárosban, mint kerületekben. Viszont a lakosságra brutális mértékű sarcokat vetettek ki egymás után. Bicskanyitogató, hogy miközben a lakosság lehúzásának módjairól döntöttek, addig milliós jutalmakat osztogattak maguknak több DK vezette városrészben is. Történelmi múltja van a baloldal látszatpolitizálásának és egyben az emberek megvezetésének, és most ismét gátlástalanul megy a félrevezetés. Mutatjuk az elmúlt időszak legmegdöbbentőbb eseteit!

Rejtett milliárdok elbújtatva a főváros cégénél

Amögött, hogy a baloldali városvezetés, azaz Karácsony Gergely csőddel riogat, pusztán politikai érdek áll. Erre az is rávilágított, hogy miután a főpolgármester, a DK, Vitézy Dávid és Magyar Péter "agyhalott" képviselői megneszelték a rákosrendezői beruházás szerződéskötését, rögtön találtak éppen annyi egyedi megtakarítást, 13 milliárd forintot a "kivéreztetett" Budapesti Közműnél, amit a telekügyletre fordíthatnak, de azonnal.

Radics Béla fideszes fővárosi képviselő meg is kérdezte a "csődpolgármestert" ennek kapcsán, hogy milyen cégeknél vannak még eltitkolt milliárdjai a fővárosnak? Miért nem volt a baloldali városvezetés ilyen szemfüles akkor, amikor nem ingatlanügyletről, hanem a budapestieket súlyosan érintő problémák felszámolásáról vagy fejlesztésről volt szó, arra kellett volna pénzt fordítania? Bizony elkelt volna a pénz a bérlakások felújítására, a hajléktalanprobléma felszámolására, a szemétszállításra, a takarításra vagy P+R parkolók létesítésére is. Vagy a szegényebb településeknek járó szolidaritási adó megfizetésére... A politikus szerint ha egy cégnél el van rejtve a főváros pénze, az több mint gyanús. Ráadásul ezt az úgynevezett egyedi felhasználású pénzt Karácsony Gergely a közgyűlés felhatalmazásával bármire költheti.