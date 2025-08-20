Pokol Japán partjainál: lángol egy amerikai hadihajó

Kétségbeesetten próbálja megfékezni a lángokat a legénység és a japán parti őrség. Tűzoltóhajók is segítik az oltást.
Tűz ütött ki a New Orleans nevű amerikai hadihajón Okinava prefektúra közelében Japánban – írja a Metro. A japán közmédia számolt be az esetről, amely megosztott egy felvételt. A videóban látni, ahogy vadul tombolnak a lángok, miközben a hajó lehorgonyzik az urumai „White Beach” néven ismert amerikai kikötőben. A tűz helyi idő szerint szerda délután 5 órakor keletkezett.
Egy amerikai tengerészgyalogsági tisztviselő a Military Timesnak elmondta, a tűz kitörésekor nem tartózkodott tengerészgyalogos a New Orleans fedélzetén. Egyelőre nem tudják van-e sérült, és azt sem tudni, hogy miért keletkezett tűz a hadihajón. A lángok oltása még mindig tart.
A amerikai haditengerészet egyelőre nem adott ki hivatalos nyilatkozatot, így a kár mértéke és a hajó állapota sem ismert.
A USS New Orleans egy kétéltű szállítódokk, 208 méter hosszú és becslések szerint 700 tengerészgyalogos szállítására képes, háború idején ez a szám 800-ra emelkedik.
