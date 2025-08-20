RETRO RÁDIÓ

Pokol Japán partjainál: lángol egy amerikai hadihajó

Kétségbeesetten próbálja megfékezni a lángokat a legénység és a japán parti őrség. Tűzoltóhajók is segítik az oltást.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.20. 18:53
hadihajó lángol Japán

Tűz ütött ki a New Orleans nevű amerikai hadihajón Okinava prefektúra közelében Japánban – írja a Metro. A japán közmédia számolt be az esetről, amely megosztott egy felvételt. A videóban látni, ahogy vadul tombolnak a lángok, miközben a hajó lehorgonyzik az urumai „White Beach” néven ismert amerikai kikötőben. A tűz helyi idő szerint szerda délután 5 órakor keletkezett.

hadihajó
Lángol az amerikai hadihajó (képünk illusztráció) Fotó: Pedro Sarmento Costa / mti

A hadihajón nem tudni megsérült-e valaki

Egy amerikai tengerészgyalogsági tisztviselő a Military Timesnak elmondta, a tűz kitörésekor nem tartózkodott tengerészgyalogos a New Orleans fedélzetén. Egyelőre nem tudják van-e sérült, és azt sem tudni, hogy miért keletkezett tűz a hadihajón. A lángok oltása még mindig tart. 

A amerikai haditengerészet egyelőre nem adott ki hivatalos nyilatkozatot, így a kár mértéke és a hajó állapota sem ismert.

A USS New Orleans egy kétéltű szállítódokk, 208 méter hosszú és becslések szerint 700 tengerészgyalogos szállítására képes, háború idején ez a szám 800-ra emelkedik.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
