Pokol Japán partjainál: lángol egy amerikai hadihajó

Tűz ütött ki a New Orleans nevű amerikai hadihajón Okinava prefektúra közelében Japánban – írja a Metro. A japán közmédia számolt be az esetről, amely megosztott egy felvételt. A videóban látni, ahogy vadul tombolnak a lángok, miközben a hajó lehorgonyzik az urumai „White Beach” néven ismert amerikai kikötőben. A tűz helyi idő szerint szerda délután 5 órakor keletkezett.

Lángol az amerikai hadihajó (képünk illusztráció) Fotó: Pedro Sarmento Costa / mti

A hadihajón nem tudni megsérült-e valaki

Egy amerikai tengerészgyalogsági tisztviselő a Military Timesnak elmondta, a tűz kitörésekor nem tartózkodott tengerészgyalogos a New Orleans fedélzetén. Egyelőre nem tudják van-e sérült, és azt sem tudni, hogy miért keletkezett tűz a hadihajón. A lángok oltása még mindig tart.

A amerikai haditengerészet egyelőre nem adott ki hivatalos nyilatkozatot, így a kár mértéke és a hajó állapota sem ismert.

A USS New Orleans egy kétéltű szállítódokk, 208 méter hosszú és becslések szerint 700 tengerészgyalogos szállítására képes, háború idején ez a szám 800-ra emelkedik.