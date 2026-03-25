Világsztárral pózolt Vasvári Vivien – erre még ő sem számított

A világsztár, akit a legtöbben a Tökös csaj vagy a Nagyfiúk című filmekből ismernek, több hazai celebbel is találkozott, köztük Vasvári Viviennel, aki egy közös fotót is megosztott róla. Rob Schneider amerikai színész és humorista a napokban Budapestre érkezett az I. Patrióta Nagygyűlés apropóján, és rögtön fel is kavarta az állóvizet.

Vasvári Vivien Rob Schneiderrel fotózkodott, elképesztő élményről számolt be az influenszer anyuka (Fotó: Facebook)

Idén rendezték meg az első Patrióta Nagygyűlést

Egy igazi világsztár, Rob Schneider is eljött a rendezvényre

Elképesztő élményt okozott Vasvári Viviennek

Nem ő volt az egyetlen, több magyar sztár is pózolt a világhírű színésszel

Rob Schneider hatalmas örömöt okozott

Rob Schneider Hollywood egyik legismertebb vígjátékszínésze, aki Adam Sandler filmjeiben lett világhírű, és azóta is a könnyed, humoros mozik egyik ikonikus alakja. Saját filmjeivel és karaktereivel világszerte rajongók millióit szórakoztatta, így nem csoda, hogy budapesti felbukkanása hatalmas figyelmet kapott. A rendezvényen Vasvári Vivien is jelen volt, aki nem hagyta ki a lehetőséget, hogy közös képet készítsen a hollywoodi sztárral. A fotón jól látszik, mennyire laza és jó hangulatú volt a találkozás, mindenki mosolyog, Schneider ugyanis rendkívül közvetlen hangulatban érkezett a találkozóra.

Ma egy igazán különleges élményben volt részem, ugyanis személyesen találkozhattam az egyik kedvenc színészemmel, Rob Schneiderrel. Hihetetlenül kedves, barátságos és mosolygós volt, pontosan olyan, amilyennek elképzeltem. Nagyon hálás vagyok ezért a találkozásért, mert nemcsak egy fotót kaptam, hanem egy olyan emléket is, amit örökre megőrzök

– írta Instagram posztjához a Feleségek luxuskivitelben egykori sztárja.

Vasvári Vivien gyerekei nélkül érkezett az eseményre (Fotó: Mediaworks archív)

A kommentek között azonnal megjelentek a gratulációk, és mindannyian egytől egyig osztoztak Vivien örömében.

De jó! Bár én is találkozhatnék akár vele, akár bármelyik más kedvenc színészemmel. Elképesztő élmény lehetett!

– lelkendezett valaki az oldalán.

Nem ő volt az egyetlen!

Nem csak Vasvári Vivien futott össze a világsztárral, a rendezvényen Hajdú Péter és Cooky is találkozott Rob Schneiderrel, és természetesen ők sem mulasztották el a közös szelfit.