Világsztárral pózolt Vasvári Vivien – erre még ő sem számított
Nem akárkivel futott össze Budapesten, és azonnal meg is örökítette a pillanatot négygyerekes édesanya. Vasvári Vivien egy hollywoodi sztárral, Rob Schneiderrel pózolt, és a találkozás egészen különlegesnek bizonyult.
A világsztár, akit a legtöbben a Tökös csaj vagy a Nagyfiúk című filmekből ismernek, több hazai celebbel is találkozott, köztük Vasvári Viviennel, aki egy közös fotót is megosztott róla. Rob Schneider amerikai színész és humorista a napokban Budapestre érkezett az I. Patrióta Nagygyűlés apropóján, és rögtön fel is kavarta az állóvizet.
Rob Schneider hatalmas örömöt okozott
Rob Schneider Hollywood egyik legismertebb vígjátékszínésze, aki Adam Sandler filmjeiben lett világhírű, és azóta is a könnyed, humoros mozik egyik ikonikus alakja. Saját filmjeivel és karaktereivel világszerte rajongók millióit szórakoztatta, így nem csoda, hogy budapesti felbukkanása hatalmas figyelmet kapott. A rendezvényen Vasvári Vivien is jelen volt, aki nem hagyta ki a lehetőséget, hogy közös képet készítsen a hollywoodi sztárral. A fotón jól látszik, mennyire laza és jó hangulatú volt a találkozás, mindenki mosolyog, Schneider ugyanis rendkívül közvetlen hangulatban érkezett a találkozóra.
Ma egy igazán különleges élményben volt részem, ugyanis személyesen találkozhattam az egyik kedvenc színészemmel, Rob Schneiderrel. Hihetetlenül kedves, barátságos és mosolygós volt, pontosan olyan, amilyennek elképzeltem. Nagyon hálás vagyok ezért a találkozásért, mert nemcsak egy fotót kaptam, hanem egy olyan emléket is, amit örökre megőrzök
– írta Instagram posztjához a Feleségek luxuskivitelben egykori sztárja.
A kommentek között azonnal megjelentek a gratulációk, és mindannyian egytől egyig osztoztak Vivien örömében.
De jó! Bár én is találkozhatnék akár vele, akár bármelyik más kedvenc színészemmel. Elképesztő élmény lehetett!
– lelkendezett valaki az oldalán.
Nem ő volt az egyetlen!
Nem csak Vasvári Vivien futott össze a világsztárral, a rendezvényen Hajdú Péter és Cooky is találkozott Rob Schneiderrel, és természetesen ők sem mulasztották el a közös szelfit.
A vígjátékokból ismert világsztár bárkivel szívesen összeállt fotózkodni, és minden magyar híresség Schneider kedvességéről, közvetlenségéről számolt be. A képek alapján egyértelmű, hogy nem egy gyors, futó találkozásról volt szó, hanem egy valóban jó hangulatú, közvetlen pillanatról. Vasvári Vivien és a többiek számára ez az élmény biztosan sokáig emlékezetes marad, és a követők reakciói alapján sokan most egy kicsit irigykedve nézik ezt a nem mindennapi találkozást.
