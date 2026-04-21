„A császármetszés nem kudarc!” – Vasvári Vivien kiállt a megbélyegzett édesanyák mellett

Vasvári Vivien sosem rejtőzködik a követői elől: négygyermekes édesanyaként hatalmas tapasztalattal rendelkezik a várandósság és a gyermeknevelés terén, amit rendszeresen meg is oszt rajongóival. Legutóbbi Instagram kérdezz-felelekjében azonban minden eddiginél intimebb témák kerültek elő. Követői arról faggatták, hogyan volt képes újra és újra szembenézni a szülési fájdalmakkal, és vajon átélte-e valaha a császármetszés nehézségeit.

Vasvári Vivien üzent anyatársainak

Vasvári Vivitől megkérdezte egyik Instagram követője, aki kínok között élte át a szülést, és úgy érezte, majdnem belehal, hogy a sztáranyuka, hogyan tudta ezt újra és újra 4 gyermekkel végigcsinálni.

Teljesen megértem, hogy így érzel a szülési fájdalommal kapcsolatban. Hidd el, szerintem mindenkinek fáj, de az a boldogság, ami utána érkezik, mindent felülír

– kezdte Vivi, aki saját tapasztalataira is kitért.

Nekem is fájt, bár lehet, hogy kicsit magasabb a fájdalomküszöböm, és az első után már tudja az ember, mire számítson. Mégis, érdekes módon Liamnál izgultam a legjobban...Talán azért, mert nagyon szerettem volna, hogy természetesen tudjak szülni, és minden rendben menjen, úgy, mint korábban. De nem vagyunk egyformák, és ez így van jól. Teljesen természetes, hogy mindenki másképp éli meg a szülési fájdalmat és az azt követő időszakot is.

Vasvári Vivi ezután egy fontos üzenetet is megfogalmazott: „Egy dolog viszont biztos: minden nő, aki életet ad egy gyermeknek, bárhogyan is történjen, egy igazi hős.” Ezután egy másik követő arra volt kíváncsi, hogy a négygyermekes sztáranyukának volt-e valaha császármetszése, mert neki azon kellett átesnie és utálja érte magát.

Nekem nem volt császárom, de nagyon sajnálom, hogy így érzel. Kérlek, ne bántsd magad emiatt. A császármetszés nem „kevesebb”, nem kudarc és végképp nem ok arra, hogy utáld magad. Ugyanúgy életet adtál egy kisbabának, és ez önmagában csoda. A tested erős volt és bátor, hiszen végigcsinált egy komoly műtétet, hogy a kisbabád biztonságban megérkezhessen. Néha a legnagyobb szeretet pont abban mutatkozik meg, hogy elfogadjuk azt az utat, ami adatott

– jelentette ki Vivien, aki ezzel a gondolattal zárta sorait: „Nem az számít, hogyan született meg a gyermeked, hanem az, hogy itt van, és te vagy az anyukája.”