Vasvári Vivien másfél hónapos gyereke mellett is csúcsformában!

A modern anyaság egyik kulcsszava a „harmónia”. Egyre több nő mutat példát abban, hogyan lehet az anyai szerepet és az önmegvalósítást egyensúlyban tartani – Vasvári Vivien sem kivétel.

Vasvári Vivien gyermekei mellett magával is foglalkozik (Fotó: Mediaworks archív)

Vasvári Vivien újra erőre kapott

Vasvári Vivien legkisebb gyermeke, Bodnár Liam, április 28-án született. Alig telt el másfél hónap, a népszerű influenszer és üzletasszony máris visszatért a mozgás világába, erről pedig közösségi oldalán is beszámolt. Egy friss Instagram-bejegyzésében így fogalmazott:

Egy kis énidő a szabadban… Mivel nemrég született meg a kisbabám, most a testem és a lelkem is újra erőre kap a szülés utáni időszakban. Az online edzésprogramok óriási segítség nekem ebben, nem kell sehova mennem otthonról, a kertből vagy a nappaliból bármikor tudok edzeni, amikor a pici engedi.

Vivien jelenleg egy kifejezetten szülés utáni regeneráló edzéstervet követ, ami nemcsak fizikailag, de lelkileg is támogatja. Fontosnak tartja, hogy az ilyen típusú edzések szakértői iránymutatás alapján történjenek, pontosan betartva a szabályokat. Emellett az étkezésre is nagy figyelmet fordít, hiszen – ahogy ő fogalmaz – a test formálása nemcsak az edzésen, hanem a konyhában is kezdődik.

Vannak akik úgy vélik, hogy Vasvári Vivien korai döntést hozott azzal, hogy újra edzeni kezdett (Fotó: Szabolcs László)

Többször bizonyította már kitartását

Vasvári Vivien gyerekei gyakori szereplői közösségi oldalának. Négygyermekes édesanyaként nemcsak a követőit, de sok női olvasót is inspirál, hiszen bebizonyította: a gyereknevelés és a nőiesség nem zárja ki egymást. Vasvári Vivien férje és gyerekei mellett megélt családi pillanatokról gyakran oszt meg meghitt képeket, amelyekből árad a szeretet és az összetartozás.

Vivi alakja szülés után is irigylésre méltó, ugyanakkor üzenete ennél összetettebb értékre hívja fel a figyelmet. Nem a tökéletesség a cél, hanem a belső béke, az energikusság és az, hogy egy nő édesanyaként is jól érezze magát a saját bőrében.