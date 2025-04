Megszületett Vasvári Vivien negyedik gyermeke: itt van minden titok, amit tudni akarsz a családjáról – képgaléria

Vasvári Vivien újra várandós szeretne lenni

A sztármami azt is bevallotta, hogy hiába a hat gyermek, ő még mindig nem szeretne leállni, ugyanis nagyon vágyik arra, hogy legyen egy második kislánya is, szerelmével közösen. Ezt persze nem lehet előre kiszámolni, így az is lehet, hogy ha újabb fiú érkezik, akkor még egy nyolcadik gyermeket is bevállalnának a családba. Legalábbis Vivien korábban többször is viccelődött azzal, hogy amíg nem születik egy kislányuk, addig nem nyugszik.