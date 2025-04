Gólyahír! Megszületett Vasvári Vivien legkisebb gyermeke

Ahogy arról korábban a Metropol is beszámolt, nemrég már a kórházból jelentkezett be Vasvári Vivien, aki a negyedik gyermekével volt várandós. A gyönyörű influenszer nemrég ismét hírt adott magáról: ezúttal azt jelentette be, hogy a tegnapi nap folyamán világra jött a kisfia.

Megszületett Vasvári Vivien kisfia /Fotó: Máté Krisztián

Mindenki jól van, túl vagyunk életünk egyik legcsodálatosabb napján. Kisfiunk tegnap gyorsan és természetes úton jött a világra - minden úgy történt, ahogyan megálmodtuk. Még mindig a hatása alatt vagyunk ennek a csodás élménynek

- osztotta meg a részleteket Vivien a 24 óráig elérhető Instagram-történetében, majd megígérte, később majd mindent el fog mesélni. Az újszülött nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.