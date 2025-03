Vasvári Vivien megmutatta: „Te vagy a negyedik csodám” – Fotó

Vasvári Vivien magyar valóságshow-szereplő, modell, üzletasszony, ifjúságiként többszörös országos bajnok és magyar válogatott síkfutó. Országos ismertségét a Viasat3 által sugárzott Feleségek luxuskivitelben című reality műsor eredményeztette. Jelenleg különböző televíziós produkciókban szokott vendégszerepelni.

Vasvári Vivien első gyermeke, Ariana 2014-ben született. Őt követte 2018-ban Edward Ferenc, aki Szegedi Fecsóval közös gyermekükként látta meg a napvilágot. Miután elváltak, újra rátalált a boldogság Bodnár Zsigmond személyében. Kisfiuk, Colin 2023 szeptemberében született. Az influenszer édesanyát pedig már csak rövid idő választja el, hogy negyedik gyermekét is a karjaiba vehesse. Legalábbis erről árulkodik legfrissebb Instagram-bejegyzése, amihez egy friss fotót posztolt hatalmas kerekedő pocakjáról.

„Drága kisfiam, Te vagy a negyedik csodám, a szívem újabb darabja, aki hamarosan a karjaimba érkezik. Már most érzem, hogy különleges helyed van a családunkban, a szeretetünk már előtted is végtelen volt, de te még inkább kitágítod ezt a határt. Ahogy testvéreid mosolyát látom, tudom, hogy te is hozzájuk tartozol egy újabb ragyogó fény vagy a szívünk egén. Minden apró mozdulatoddal emlékeztetsz arra, hogy az élet legnagyobb ajándéka a család, és te leszel az a kis lélek, aki még teljesebbé teszi ezt a boldogságot. Ígérem, hogy mindig melletted leszek, óvlak, tanítalak, és megmutatom neked a világ szépségeit. Szeretlek most és mindörökké, a legmélyebb szívemből. Végtelen szeretettel, anya” – írta Vasvári Vivien a fotóhoz, amelyeken csak úgy sugárzik róla a boldogság.