Intim felvételen Meghan és Harry – Videó

Nem hiszed el, ki készítette a videófelvételt! Meghan és Harry ritka képsorokon látható.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.18. 11:30
Módosítva: 2026.01.18. 11:37
Meghan Markle Harry herceg Instagram

A hercegi pár, Meghan és Harry egy igen intim pillanatban látható egy Meghan Markle által feltöltött Instagram-videóban. Bár az intim felvétel láttán úgy tűnhet, minden a legnagyobb rendben a hercegi párral, azonban egyes források állítják, hogy túl sok közöttük a feszültség, ami akár váláshoz is vezethet.

A videón úgy tűnik, hogy Meghan és Harry között minden rendben van, de bennfentesek szerint ez koránt sincs így
A videón úgy tűnik, hogy Meghan és Harry között minden rendben van, ám a bennfentesek szerint ez koránt sincs így Fotó: Anadolu via AFP

Meghan és Harry táncra perdült

Meghan Markle saját Instagram-oldalán nem igazán aktív, inkább az As Ever márkája oldalát szokta használni. Most azonban a hercegné a saját felületén osztott meg egy fekete-fehér videót, melyet lányuk Lilibet készített. A intim felvételen a hercegi pár önfeledten táncol a szabadban – minden fürkésző, kíváncsi tekintettől távol. A bejegyzéshez fűzött megjegyzésében annyit írt: „Amikor 2026 olyan, mint 2016”. A videó mellé egy 2016-ban Botswanában készült szerelmes fotót is csatolt. 

A sussexi pár jelenleg azt tervezi, hogy visszatér az Egyesült Királyságba, ám sokan úgy vélik, ez több szempontból sem volna jó öltet. Egyes források azt állítják, hogy a hercegi pár komoly nézeteltérésekkel küzd, ami akár válásig is fajulhat. A források úgy vélik, hogy Harry herceg Angliába való visszatérése az, ami a pár közti feszültséget generálja.  

A köztük lévő feszültség nem abból fakad, hogy megszűnt volna a vonzalom vagy az elköteleződés. Két, egymással ellentétes irányba húzó belső szorongás áll a háttérben. Harry egyre inkább arra összpontosít, hogy gyakrabban visszatérjen Nagy-Britanniába, és ezt rendszeresen szóba is hozza. Tisztában van édesapja romló egészségi állapotával, és attól tart, hogy a családi kibékülés lehetősége lassan elillan. Számára a következő év kifejezetten sürgető és sorsdöntő. Bár mindketten sok sebet hordoznak, ez a visszatérés iránti vágy könnyen végleg próbára teheti a kapcsolatukat

– állítja egy bennfentes, akinek szavait a Life.hu idézte.

 

