Elfogták: ezért tört be kétszer is egy férfi Katalin és Vilmos palotájába
Elítélték a bűnöst. Katalin és Vilmos számára jó ideig nem jelent veszélyt a férfi.
Börtönbüntetésre ítélték Derek Egant, azt a brit férfit, aki karácsony előtt kétszer is betört a Kensington-palotába. A 39 éves elkövető elfogása után a westminsteri bíróság előtt állva bűnösnek vallotta magát. Bűncselekményéért, amely során megközelítette Katalin és Vilmos otthonát, végül 32 hét börtönbüntetésre ítélték.
Bő fél év börtönre ítélték a Katalin és Vilmos otthonához betörő férfit
A bírósági tárgyalás során elhangzott, hogy december 22-én hajnali 4 óra körül Egan átmászott a kerítésen, és bejutott a nyugat-londoni Kensington-palota kertjébe, amely időnként a walesi hercegi pár, valamint gyermekeik otthona. A férfit a rendőrőrsre vitték, majd óvadék ellenében szabadon engedték. Egy nappal később azonban ismét visszatért a királyi rezidenciához.
Az ítélethirdetés során a bíró megkérdezte Egantól, miért ment oda? Ezt a választ kapta:
Mert bűnöző vagyok.
Ezt követően felhívták a figyelmét arra, börtönbüntetés is várhat rá. Erre így reagált:
Azt hiszem, bűnözőként boldogan elfogadom az ön és a bíróság mai ítéletét
– jelentette ki a 39 éves férfi. Egan saját magát képviselte és további magyarázatot nem adott a tettére – írja a Mirror.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre