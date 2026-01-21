Elfogták: ezért tört be kétszer is egy férfi Katalin és Vilmos palotájába

Börtönbüntetésre ítélték Derek Egant, azt a brit férfit, aki karácsony előtt kétszer is betört a Kensington-palotába. A 39 éves elkövető elfogása után a westminsteri bíróság előtt állva bűnösnek vallotta magát. Bűncselekményéért, amely során megközelítette Katalin és Vilmos otthonát, végül 32 hét börtönbüntetésre ítélték.

Bő fél év börtönre ítélték a Katalin és Vilmos otthonához betörő férfit (Fotó: Stephen Lock / i-Images)

A bírósági tárgyalás során elhangzott, hogy december 22-én hajnali 4 óra körül Egan átmászott a kerítésen, és bejutott a nyugat-londoni Kensington-palota kertjébe, amely időnként a walesi hercegi pár, valamint gyermekeik otthona. A férfit a rendőrőrsre vitték, majd óvadék ellenében szabadon engedték. Egy nappal később azonban ismét visszatért a királyi rezidenciához.

Az ítélethirdetés során a bíró megkérdezte Egantól, miért ment oda? Ezt a választ kapta:

Mert bűnöző vagyok.

Ezt követően felhívták a figyelmét arra, börtönbüntetés is várhat rá. Erre így reagált:

Azt hiszem, bűnözőként boldogan elfogadom az ön és a bíróság mai ítéletét

– jelentette ki a 39 éves férfi. Egan saját magát képviselte és további magyarázatot nem adott a tettére – írja a Mirror.