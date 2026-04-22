Letarolta a jégeső a Bakonyt - Fotó

A HungaroMet zivatarveszély miatt az ország nagy részére riasztást adott ki már kedden. A citromsárga fokozat főként az Alföld térségét érintette, de a Dunántúl több pontján is számítani kellett viharokra. A Tények egyik olvasója a Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyék határán fekvő Bakonyszentlászló településről is küldött felvételeket, ahol szintén komoly időjárási jelenségek alakultak ki. Szokatlanul heves, inkább a nyárra jellemző jégeső söpört végig a Bakony térségén, ahol a lehulló jég teljesen beborította a járműveket – egy autó szélvédője szinte teljesen eltűnt a jégréteg alatt.

Brutális jégeső borította be a környéket. Fotó: Tények

