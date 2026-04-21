Öt vármegyére adtak ki riasztás: perceken belül jöhet a jégeső, mutatjuk hol
Hamarosan jégesővel csap le a zivatar ezeken a tájakon.
Bár a tavasz már bontogatja szárnyait, az időjárás kedden barátságtalanabb arcát mutatja. Alaposan átrendeződik az időjárás, hiszen egy markáns hidegfront vonul át az országon.
A HungaroMet az oldalán közölte: napközben főként a Dunántúl keleti és déli területein, illetve a Duna-Tisza közén alakulhat ki zápor, kevés zivatar, amelyeket apró szemű jég és szélerősödés kísérhet. Estére megszűnnek a zivatarok.
Az érintett vármegyék: Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér és Tolna.
Mint írják, ezeken a tájakon zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
