RETRO RÁDIÓ

Öt vármegyére adtak ki riasztás: perceken belül jöhet a jégeső, mutatjuk hol

Hamarosan jégesővel csap le a zivatar ezeken a tájakon.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.04.21. 09:20
dunántúl Riasztás időjárás zivatar jégeső

Bár a tavasz már bontogatja szárnyait, az időjárás kedden barátságtalanabb arcát mutatja. Alaposan átrendeződik az időjárás, hiszen egy markáns hidegfront vonul át az országon.

A HungaroMet az oldalán közölte: napközben főként a Dunántúl keleti és déli területein, illetve a Duna-Tisza közén alakulhat ki zápor, kevés zivatar, amelyeket apró szemű jég és szélerősödés kísérhet. Estére megszűnnek a zivatarok.

Az érintett vármegyék: Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér és Tolna.

Mint írják, ezeken a tájakon zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

HungaroMet

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
