Öt vármegyére adtak ki riasztás: perceken belül jöhet a jégeső, mutatjuk hol

Bár a tavasz már bontogatja szárnyait, az időjárás kedden barátságtalanabb arcát mutatja. Alaposan átrendeződik az időjárás, hiszen egy markáns hidegfront vonul át az országon.

A HungaroMet az oldalán közölte: napközben főként a Dunántúl keleti és déli területein, illetve a Duna-Tisza közén alakulhat ki zápor, kevés zivatar, amelyeket apró szemű jég és szélerősödés kísérhet. Estére megszűnnek a zivatarok.

Az érintett vármegyék: Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér és Tolna.

Mint írják, ezeken a tájakon zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!